صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور، از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: امروز (دوشنبه، ۲۰ مهر) در برخی نقاط شمال غرب کشور بارش پراکنده رخ می‌دهد.

وی افزود: روز سه‌شنبه (۲۱ مهر) در برخی مناطق شمال غرب، غرب، مرکز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و دامنه‌های جنوبی زاگرس، در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این شرایط جوی روزهای چهارشنبه (۲۲ مهر) و پنجشنبه (۲۳ مهر) در شمال غرب، غرب و دامنه‌های البرز مرکزی مورد انتظار است.

پیش‌بینی هوا برای پنج روز آینده در ۳ استان

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده، در ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان، در ساعات بعدازظهر و شب رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به احتمال وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در برخی مناطق کشور اظهار کرد: امروز در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شمال غرب و غرب، در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

وضعیت هوای تهران امروز

وی در تشریح وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۰ مهر) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد، گاهی افزایش ابر و باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۱۷ و حداکثر دمای آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین در ارتفاعات استان، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای پایتخت ادامه داد: از امروز تا ظهر چهارشنبه (۲۲ مهر)، به دلیل نبود وزش باد قابل‌ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری تهران در بعضی ساعات افزایش نسبی غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: از بعدازظهر چهارشنبه، در نیمه جنوبی و مناطق غربی استان تهران، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید همراه با احتمال وقوع گردوخاک مورد انتظار است.

وی درباره تغییرات دمایی استان تهران نیز گفت: از روز سه‌شنبه (۲۱ مهر) تا پنجشنبه (۲۳ مهر)، روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

هشدار زرد هواشناسی برای تداوم بارش‌ها در ۲۶ استان تا روز شنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: براساس این هشدار، امروز دوشنبه (۲۰ مهر)، در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شمال شرق خراسان رضوی، شمال خراسان شمالی، غرب و جنوب اصفهان، شمال و جنوب فارس، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان و شرق هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال گردوخاک وجود دارد.

وی افزود: روز سه‌شنبه (۲۱ مهر)، این شرایط جوی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، زنجان، همدان، لرستان، مرکزی، قزوین، نیمه غربی اصفهان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات تهران، شمال البرز، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، مرکز و جنوب غرب کرمان و نوار شرقی بوشهر پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: روز چهارشنبه (۲۲ مهر)، استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، غرب و جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و مناطق مرکزی، غربی و جنوب غربی کرمان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند. همچنین وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: روز پنجشنبه (۲۳ مهر) نیز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، شمال زنجان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان و جنوب غرب کرمان، وقوع این شرایط جوی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره ادامه فعالیت سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته گفت: روز جمعه (۲۴ مهر)، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، شرق، غرب و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال فارس و ارتفاعات، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک مورد انتظار است.

وی یادآور شد: روز شنبه (۲۵ مهر) نیز استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، شمال ایلام، مرکز و جنوب اردبیل، همدان، غرب و جنوب اصفهان، شمال فارس، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب کرمان و سیستان و بلوچستان، همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و مازندران تحت تأثیر این مخاطره جوی قرار خواهند گرفت.

احتمال آب‌گرفتگی معابر و لغزندگی جاده‌ها

ضیائیان با تشریح مخاطرات ناشی از فعالیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: از جمله آثار این شرایط جوی می‌توان به احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های تفریحی از جمله طبیعت‌گردی نیز ضروری است.

ضیائیان در پایان بر ضرورت آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها برای مقابله با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی تأکید کرد.