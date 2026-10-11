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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۲

در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان عنوان شد؛

عراقچی: آماده کمک به شروع گفتگو بین عربستان و یمن هستیم

عراقچی: آماده کمک به شروع گفتگو بین عربستان و یمن هستیم

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان طی یک تماس تلفنی در خصوص تحولات جاری در منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان شامگاه یکشنبه در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات جاری در منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امورخارجه کشورمان در این تماس تلفنی با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، تأکید کرد که اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، موجب پیچیده‌ترشدن وضعیت موجود خواهد شد.

عراقچی همچنین با تاکید بر اینکه بحران های موجود در منطقه راه‌حل نظامی ندارد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت برای کمک به شروع گفتگو بین عربستان و یمن و مساعدت جهت دستیابی به راه‌حلی سیاسی است.

کد مطلب 6975024

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    نظرات

    • فروزان IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      5 1
      پاسخ
      عربستان خوب در باتلاق گرفتار شده قربان برم خدا را چوب خدا صدا ندارد اگر بخورد دوا ندارد

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