به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان در حالی برگزار می‌شود که وزن ۶۵ کیلوگرم با حضور ۳۳ کشتی‌گیر از کشورهای مختلف، یکی از اوزان مورد توجه تیم ایران خواهد بود؛ جایی که رحمان عموزاد، قهرمان جهان و نایب‌قهرمان المپیک، برای کسب مدال طلا به مصاف رقبای قدرتمندی می‌رود. عموزاد که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب به مدال طلا رسید، یکی از مدعیان اصلی این وزن به شمار می‌رود. او در مسیر قهرمانی سال گذشته، از سد پیمان بیابانی از کانادا و سد کوتارو کیوکا، قهرمان المپیک از ژاپن گذشت تا بار دیگر توانایی‌های فنی خود را در سطح اول کشتی جهان به نمایش بگذارد.

سوجیت و ممدوف؛ رقبای جدی عموزاد

در میان کشتی‌گیران حاضر در این وزن، سوجیت از هند و شامیل ممدوف از مهم‌ترین رقبای عموزاد محسوب می‌شوند. سوجیت که در رقابت‌های جهانی سال گذشته برابر نماینده ایران شکست خورد، می‌تواند یکی از چهره‌های خطرناک این وزن باشد. ممدوف نیز از کشتی‌گیران مطرح وزن ۶۵ کیلوگرم است که سابقه تقابل با عموزاد را دارد. این دو کشتی‌گیر در تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی در اولان‌باتور در سال ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که عموزاد در مبارزه‌ای تماشایی به پیروزی رسید. با این حال، ممدوف همچنان از مدعیانی است که در صورت برخورد دوباره با نماینده ایران می‌تواند مبارزه‌ای دشوار را رقم بزند. وازگن توانیان از ارمنستان، قهرمان اروپا و یکی دیگر از چهره‌های شناخته‌شده این وزن، از دیگر رقبای مهم عموزاد به شمار می‌رود.

رقبای آسیایی و اروپایی در کمین مدعیان

در کنار این نام‌ها، کشتی‌گیرانی همچون از قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، اوکراین و از بلاروس نیز در فهرست ورودی‌های وزن ۶۵ کیلوگرم قرار دارند. حضور نمایندگان کشورهای صاحب‌سبک در کشتی آزاد، رقابت این وزن را دشوار می‌کند و عموزاد برای رسیدن به فینال باید از مراحل ابتدایی با تمرکز بالا عبور کند.

عموزاد و مأموریت تکرار قهرمانی

عموزاد با تکیه بر تجربه حضور در فینال‌های جهانی و المپیک، توانایی بالای اجرای فنون هجومی و قدرت بازگشت به مسابقه، یکی از امیدهای اصلی کشتی ایران برای کسب مدال طلا در آستانه است. عملکرد او در تقابل اخیر با ممدوف نیز نشان داد که حتی در شرایط دشوار امتیازی، توانایی تغییر روند مبارزه را دارد. با این حال، رقابت‌های جهانی فرصتی برای اشتباه‌های کوچک باقی نمی‌گذارد و مدیریت امتیازها، آمادگی بدنی و تمرکز در لحظات حساس می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این وزن داشته باشد. اکنون باید دید قرعه مسابقات چه مسیری را پیش روی قهرمان ایرانی قرار می‌دهد و آیا عموزاد می‌تواند بار دیگر بر سکوی نخست جهان بایستد.