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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

واریز اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۴۰ میلیون نفر در مهرماه

واریز اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۴۰ میلیون نفر در مهرماه

در پی اختلال‌های پیش‌آمده در سامانه ثبت‌نام، مقرر شد ۴۰ میلیون مشمول طرح کالابرگ بدون نیاز به خوداظهاری، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار را در مهرماه دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر هم‌زمان با تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ مددجویان، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که تخصیص این اعتبار برای حدود ۴۰ میلیون نفر از مشمولان، مشروط به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست در سامانه است؛ در ابتدا مهلت تعیین‌شده برای این منظور تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) اعلام شده بود و از سرپرستان خانوارهای مشمول خواسته شد برای ثبت درخواست به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند.

با این حال، در روزهای گذشته برخی متقاضیان هنگام مراجعه به نشانی مذکور با خطاهای فنی مواجه شدند. در همین رابطه، مسعود بیگلریان - معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران - در گفت‌وگویی ضمن تأیید این موضوع توضیح داد که بروز اختلال در خدمات‌رسانی سامانه‌های پنجره واحد دولت هوشمند، ناشی از مشکلات شبکه‌ای بوده و تیم‌های فنی در حال انجام اقدامات لازم برای رفع این نقص و بازگشت خدمات به شرایط عادی هستند.

تداوم این اختلال‌ها در سامانه نگرانی‌هایی را در میان متقاضیان ایجاد کرد مبنی بر اینکه در صورت عدم امکان ثبت اطلاعات، ممکن است از لیست مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ حذف شوند. در واکنش به این دغدغه‌ها، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد که چنین تصوری مطلقاً صحت ندارد و محدودیتی برای حذف جامعه هدف اعمال نخواهد شد؛ وی همچنین افزود در صورتی که آمار افرادی که به هر دلیل نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند از حد مشخصی بیشتر شود، امکان تمدید مهلت خوداظهاری وجود دارد.

در نهایت، ظاهرا مقرر شده تا ۴۰ میلیون شهروندی که پیامک دریافت کرده و مشمول این طرح هستند، در مهرماه جاری بدون نیاز به هیچ‌گونه ثبت‌نامی، از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ بهره‌مند شوند.

بر این اساس، پس از آنکه ابهامات طرح برطرف و اختلال سامانه به‌طور کامل رفع شد، فرآیند ثبت‌نام و خوداظهاری برای ۴۰ میلیون مشمول طرح انجام خواهد گرفت. پس از تأیید نهایی اطلاعات توسط دستگاه‌های مربوطه، مبلغ افزایش کالابرگ از آبان ماه به حساب این افراد واریز می‌شود؛ بدین معنا که از ماه آینده، افزایش رقم کالابرگ صرفاً برای کسانی اعمال خواهد شد که ثبت‌نام خود را نهایی کرده و مورد تأیید قرار گرفته باشند.

کد مطلب 6975410
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • مجید جمالی دستجردی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      23 0
      پاسخ
      درآمد کم مخارج زیاد
    • صابر مهرورز US ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      11 5
      پاسخ
      کالا برگ 500,تومان میخام
    • سجاد پورجمالی IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      4 4
      پاسخ
      خوبه
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      17 0
      پاسخ
      اوضاع خرابه
    • احمد جباری IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      9 3
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • رضا زارع IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      9 7
      پاسخ
      خوبه
    • شهرام IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      21 0
      پاسخ
      انگار میخوان به گدا پول بدن.. با هزار منت و مکافات ۵۰۰ هزار تومن که پول یه بسته چیپس هم نمیشه
    • US ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      11 4
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • یدالله بندی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      3 1
      پاسخ
      خوبه
    • پرویز موسایی فر IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      5 1
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • محمدابراهیم ابزر IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      9 7
      پاسخ
      این طرح خوب است و لی باعث گرانی می‌شود اگر دولت جلوی تورم را می گرفت بهتر بود با گرانفروشان مبارزه می کرد
    • مستمری بگیر IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      10 0
      پاسخ
      باسلام با این گرانی و تورم لحظه ای که در کشور حاکم است و سفره مردم حتی خالی از نان می باشد دولت باید تمامی بازنشستگان و کارمندان و معلمان و کارگران را تحت حمایت کمیته امداد امام قرار دهد دیگر طبقه بندی خانوار بر روی کاغذ هیچ فایده ای ندارد تمامی سفره های مردم خالی است و کل جامعه باید تحت نهادهای مانند بهزیستی و کمیته امداد امام قرار بگیرند
    • سارا IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      9 2
      پاسخ
      گرانی در راه است سایت قطع و وصل می کند مردم نمی توانند نام نویسی کنند چرا مردم رو سر کار می زارید خواهشن سایت را وصل کنید
    • پایدار IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      11 4
      پاسخ
      منت سر مردم نذارید پول خودمونه باید بیشتر هم واریز بشه
    • حسین IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      5 0
      پاسخ
      برا ما پیامک نیومده بعد به کسانی که وضع مالیشون از ما بهتر پیامک رفته، این چه وضعشه مگه قرار نبود معشیتی به همه داده بشه وهدف از حذف یارانه کالا جلوگیری از قاچاق باشه و طبق تورم معشیتی افزایش پیدا کنه باز که شد یسری حذف بشن از خدا بترسید
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      4 0
      پاسخ
      این چه بازی که در آوردید مگه قرار نبود با افزایش قیمت کالا ها مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کنه حالا واسه 500 تومن که هیچ ارزشی ندارد هزار تا شرط گذاشتید
    • قاسم عبدالهی IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ثبت کالابرگ
    • محمد اعظم قائینی پور IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درآمد کم شغل آزاد
    • امان الله علیخانی CN ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • الیاس IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوب عالی
    • سید ضیاءیگانگی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      با عرض سلام وادب واحترام خدمت مسئولین محترم متاسفانه من در طول زندگی هیچ شانسی نداشتم تا اومدم بفهمم معنی یارانه چیه دیدم یارانه من را قطع کردند الان هم تا اومدم بفهمم معنی کالا برگ چیه اون هم ظاهرا حذفم کردند و نمیدونم علت اون چیه الان چند روز نشستم با گوشی خودم میخوام وارد سیستم خدمات دولت من بشم ولی اون هم اصلا جواب نمیده ظاهرا سایت با ما سر ناسازگاری در اومده وسایت اصلا درست باز نمیشه واقعا نمیدونم چطوری وارد سیستم دولت من بشم .
    • امیر حسین درتومی US ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درخواست افزایش کالا برگ

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