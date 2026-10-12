واریز اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۴۰ میلیون نفر در مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر هم‌زمان با تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ مددجویان، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که تخصیص این اعتبار برای حدود ۴۰ میلیون نفر از مشمولان، مشروط به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست در سامانه است؛ در ابتدا مهلت تعیین‌شده برای این منظور تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) اعلام شده بود و از سرپرستان خانوارهای مشمول خواسته شد برای ثبت درخواست به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند.

با این حال، در روزهای گذشته برخی متقاضیان هنگام مراجعه به نشانی مذکور با خطاهای فنی مواجه شدند. در همین رابطه، مسعود بیگلریان - معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران - در گفت‌وگویی ضمن تأیید این موضوع توضیح داد که بروز اختلال در خدمات‌رسانی سامانه‌های پنجره واحد دولت هوشمند، ناشی از مشکلات شبکه‌ای بوده و تیم‌های فنی در حال انجام اقدامات لازم برای رفع این نقص و بازگشت خدمات به شرایط عادی هستند.

تداوم این اختلال‌ها در سامانه نگرانی‌هایی را در میان متقاضیان ایجاد کرد مبنی بر اینکه در صورت عدم امکان ثبت اطلاعات، ممکن است از لیست مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ حذف شوند. در واکنش به این دغدغه‌ها، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد که چنین تصوری مطلقاً صحت ندارد و محدودیتی برای حذف جامعه هدف اعمال نخواهد شد؛ وی همچنین افزود در صورتی که آمار افرادی که به هر دلیل نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند از حد مشخصی بیشتر شود، امکان تمدید مهلت خوداظهاری وجود دارد.

در نهایت، ظاهرا مقرر شده تا ۴۰ میلیون شهروندی که پیامک دریافت کرده و مشمول این طرح هستند، در مهرماه جاری بدون نیاز به هیچ‌گونه ثبت‌نامی، از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ بهره‌مند شوند.

بر این اساس، پس از آنکه ابهامات طرح برطرف و اختلال سامانه به‌طور کامل رفع شد، فرآیند ثبت‌نام و خوداظهاری برای ۴۰ میلیون مشمول طرح انجام خواهد گرفت. پس از تأیید نهایی اطلاعات توسط دستگاه‌های مربوطه، مبلغ افزایش کالابرگ از آبان ماه به حساب این افراد واریز می‌شود؛ بدین معنا که از ماه آینده، افزایش رقم کالابرگ صرفاً برای کسانی اعمال خواهد شد که ثبت‌نام خود را نهایی کرده و مورد تأیید قرار گرفته باشند.