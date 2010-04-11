بیرجند میزبان جشنواره منطقه ‌ای فیلم کوتاه و عکس شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ‌ریزی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت سال همت مضاعف و کار مضاعف تصریح کرد: با توجه به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رویکرد دولت دهم به امور فرهنگی، سال جاری سالی پربار و متفاوت در مقوله فرهنگی و هنری است.

وی بیان داشت: قطعا فعالیت‌های فرهنگی و هنری این اداره‌ کل در مقایسه با سال‌های گذشته از سطح کیفی بالایی برخوردار است و باید سطح کمی کارها را به بخش‌های خصوصی واگذار کرده و کارهای کیفی را از طریق این اداره‌ کل ارائه کنیم.

مدیر ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از تصویب سه میلیارد ریال اعتبار فرهنگی برای سال جاری خبر داد و اظهارداشت: در راستای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در استان مبلغ 925 میلیون ریال برای اجرای برنامه‌ های فرهنگی و هنری در هفت شهرستان این استان به تصویب رسیده است.

مطهری‌ فر با تشریح برنامه ‌های فرهنگی و هنری سال جاری، اهم این برنامه ‌ها را شامل جشنواره ملی قربان تا غدیر در آذرماه، جشنواره ملی فیلم فجر در بهمن‌ ماه و میزبانی جشنواره منطقه ‌ای فیلم کوتاه و عکس را در بیرجند و همچنین جشنواره استانی فیلم و عکس در فردوس در خردادماه، جشنواره استانی شعر خراسان جنوبی در سرایان در شهریورماه، جشنواره استانی موسیقی مقامی در سربیشه در مهرماه و جشنواره استانی تئاتر در نهبندان در آبان ‌ماه و جشنواره استانی موسیقی جوان در قاین در بهمن‌ ماه برشمرد.

وی همایش استانی روز خبرنگار در مردادماه، همایش ملی رضوی در مهرماه، دومین همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر در اسفندماه و همچنین همایش استانی توفیق در دی ‌ماه با حضور فرهیختگان، اساتید، فضلا، علما و نویسندگان خراسان جنوبی از سراسر ایران در دی‌ ماه را از اهم همایش ‌های سال جاری از سوی این اداره‌ کل اعلام کرد.

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزاری نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در مردادماه و نمایشگاه بزرگ کتاب استان در آذرماه را از دیگر برنامه‌ های پیش‌ بینی شده از سوی اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برشمرد.