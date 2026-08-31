دردسر نمایشگر «گلکسی اس۲۶ اولترا» برای کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، برخی کاربران «گلکسی اس۲۶ اولترا» ماه گذشته هالهای قرمزرنگ و ناخواسته را روی نمایشگر دستگاههای خود مشاهده کردند و اکنون به نظر میرسد ارائه وصله ترمیمی که برای رفع این ایراد منتشر شده بود، به دردسری تازه برای گروهی از خریداران تبدیل شده است.
مشکل اولیه شبیه یک وصله مربعشکل در مرکز صفحه نمایش است که روی پسزمینههای سفید—بهویژه زمانی که روشنایی دستگاه زیر نور مستقیم محیط افزایش مییابد—کاملاً به چشم میآید. گزارش این نقص چند ماه پیش و پس از عرضه رسمی دستگاه در مارس ۲۰۲۶ میلادی آغاز شد، اما در ماه جولای به اوج خود رسید.
سامسونگ پس از بررسیهای فنی اعلام کرد این اختلال ارتباطی با نقص سختافزاری، سوختگی تصویر یا افت کیفیت پنل نمایشگر ندارد. به گفته این شرکت، ریشه ایراد یک باگ نرمافزاری در الگوریتمهای بهینهسازی و کالیبراسیون رنگ است؛ به گونهای که با افزایش طولانیمدت روشنایی در محیطهای پرنور، تعادل رنگها در برخی مدلها به هم میخورد.
رفع این اختلال به دو شیوه قابل انجام است؛ در مراکز خدمات پس از فروش سامسونگ در کره جنوبی، فرایند کالیبراسیون رنگ نمایشگر در یک روز کاری انجام میشد و علاوه بر آن، ارائه یک بهروزرسانی نرمافزاری نیز در دستور کار قرار گرفت.
انتشار بهروزرسانی ماه آگوست ۲۰۲۶ میلادی طی روزهای گذشته از کشور کره جنوبی آغاز شده است. شواهد نشان میدهد این آپدیت علاوه بر وصلههای امنیتی ماهانه، شامل اصلاح الگوریتمهای کالیبراسیون رنگ نیز میشود. با این حال، شرکت سازنده تأکید دارد که اغلب کاربران نیازی به مراجعه حضوری به نمایندگیها ندارند و این نقص با دریافت بهروزرسانی نرمافزاری برطرف خواهد شد.
اما نکته قابلتوجه اینجاست که برخی از کاربران پس از کالیبره کردن صفحهنمایش—چه از طریق مراجعه به مراکز خدماتی و چه پس از نصب آپدیت نرمافزاری—از پدیدار شدن نقاطی قرمزرنگ روی نمایشگر گوشی خبر دادهاند. هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی سامسونگ درباره علت شکلگیری این لکههای قرمز ناشی از فرایند کالیبراسیون منتشر نشده و مشخص نیست دامنه این چالش تا چه اندازه گسترده است.
نظر شما