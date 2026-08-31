بیانیه سنتکام درباره تجاوز اخیر نیروهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که این نیروها یک اقدام «محدود و دقیق» را علیه نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده‌اند.

سنتکام مدعی شده است که این نیروها در حال «کاشت مین» بوده‌اند و این اقدام، تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه به شمار می‌رفته است.

در ادامه این بیانیه، مقامات آمریکایی، ایران را عامل اصلی ایجاد تهدید ادعایی خود دانستند و مدعی شدند که ارتش آمریکا با هدف «حفاظت از ملوانان غیرنظامی و تداوم حرکت کشتی‌های تجاری»، این تهدید را از میان برداشته است.

سنتکام در بخش دیگری از بیانیه خود، واکنش‌های نیروهای سپاه پاسداران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اعلام موضع سپاه مبنی بر «تجاوزگری و اقدامات خصمانه» آمریکا در جریان عملیات جلوگیری از کاشت مین، مدعی شد که این ادعاها «کاملاً بی‌اساس و از نظر واقعیت فاقد صحت است».

فرماندهی نظامی آمریکا در پایان مدعی شد که هدف از این حملات، «حفاظت از ناوبری و تجارت جهانی» در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی جهان بوده است.