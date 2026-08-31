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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۳

بیانیه سنتکام درباره تجاوز اخیر نیروهای آمریکایی

بیانیه سنتکام درباره تجاوز اخیر نیروهای آمریکایی

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای، عملیات نظامی اخیر خود در منطقه تنگه هرمز را با ادعای «رفع تهدید قریب‌الوقوع» توجیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که این نیروها یک اقدام «محدود و دقیق» را علیه نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده‌اند.

سنتکام مدعی شده است که این نیروها در حال «کاشت مین» بوده‌اند و این اقدام، تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه به شمار می‌رفته است.

در ادامه این بیانیه، مقامات آمریکایی، ایران را عامل اصلی ایجاد تهدید ادعایی خود دانستند و مدعی شدند که ارتش آمریکا با هدف «حفاظت از ملوانان غیرنظامی و تداوم حرکت کشتی‌های تجاری»، این تهدید را از میان برداشته است.

سنتکام در بخش دیگری از بیانیه خود، واکنش‌های نیروهای سپاه پاسداران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اعلام موضع سپاه مبنی بر «تجاوزگری و اقدامات خصمانه» آمریکا در جریان عملیات جلوگیری از کاشت مین، مدعی شد که این ادعاها «کاملاً بی‌اساس و از نظر واقعیت فاقد صحت است».

فرماندهی نظامی آمریکا در پایان مدعی شد که هدف از این حملات، «حفاظت از ناوبری و تجارت جهانی» در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی جهان بوده است.

کد مطلب 6932567

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    نظرات

    • سیامک IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      5 0
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      همین موضوع باعث شد آدمای بیشتری توی پایگاه هاشون نفله بشن.

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