به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره استانی زغال‌اخته و سماق ارسباران اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان‌های کلیبر، هوراند و خداآفرین و ایجاد زمینه برای توسعه اقتصادی و تجاری محصولات شاخص این منطقه برگزار می‌شود.

وی افزود: زغال‌اخته و سماق از محصولات ارزشمند و هویت‌بخش ارسباران هستند که علاوه بر ظرفیت بالای تولید، قابلیت مناسبی برای فرآوری، بسته‌بندی، توسعه بازار و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی دارند.

حرکت از تولید خام به سمت فرآوری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی گفت: یکی از اهداف اصلی این جشنواره، حرکت از تولید خام محصولات به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده است.

شفیعی ادامه داد: در حاشیه جشنواره نمایشگاهی از محصولات کشاورزی و تولیدات شهرستان‌های کلیبر، هوراند و خداآفرین برپا می‌شود و بازدیدکنندگان می‌توانند با انواع محصولات تولیدی این مناطق، از جمله زغال‌اخته، سماق و فرآورده‌های مرتبط با آنها و همچنین سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آشنا شوند.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی را از دیگر بخش‌های این رویداد عنوان کرد و گفت: کارگاه‌هایی با محوریت تغذیه، پیوند، هرس و فرآوری زغال‌اخته، ایجاد ارزش افزوده، توسعه کشت بافت نهال سماق و تولید نهال باکیفیت برگزار خواهد شد.

آموزش و انتقال تجربه به کشاورزان

شفیعی خاطرنشان کرد: انتقال یافته‌های علمی و تجربیات کارشناسان و فعالان این حوزه به بهره‌برداران می‌تواند در ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت محصولات، توسعه باغات و فراهم کردن زمینه برای تولید اقتصادی‌تر زغال‌اخته و سماق مؤثر باشد.

وی اضافه کرد: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه تعامل مستقیم میان کشاورزان، تولیدکنندگان، تشکل‌ها، فعالان صنایع تبدیلی، بخش خصوصی و مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی را فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های موجود شناسایی و برای رفع موانع تولید و توسعه بازار محصولات برنامه‌ریزی شود.

زغال‌اخته و سماق ارسباران در مسیر برندسازی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت برندسازی محصولات کشاورزی اظهار کرد: جشنواره زغال‌اخته و سماق ارسباران می‌تواند گامی مؤثر برای معرفی برند کشاورزی ارسباران و تقویت جایگاه محصولات این منطقه در بازار باشد.

وی افزود: معرفی یک محصول در کنار ویژگی‌های کیفی و با نام و هویت جغرافیایی منطقه تولیدکننده، ظرفیت بیشتری برای جذب مشتری، توسعه بازار، بسته‌بندی حرفه‌ای و حتی صادرات ایجاد می‌کند.

شفیعی تأکید کرد: تلاش ما این است که این جشنواره صرفاً به یک رویداد نمایشگاهی محدود نشود و آثار آن در حوزه تولید، فرآوری، بازاررسانی و اشتغال منطقه استمرار داشته باشد.

معرفی ظرفیت‌های کلیبر، هوراند و خداآفرین

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان‌های منطقه ارسباران گفت: کلیبر، هوراند و خداآفرین از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه محصولات باغی، گیاهان دارویی، محصولات طبیعی و فرآورده‌های کشاورزی برخوردارند و این جشنواره فرصتی برای معرفی بخشی از این توانمندی‌ها به مردم، مسئولان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به برنامه افتتاحیه جشنواره اظهار کرد: مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره استانی زغال‌اخته و سماق ارسباران ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در عمارت کلاه‌فرنگی تبریز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در مراسم افتتاحیه علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه ارسباران، برنامه‌های علمی، هنری، فرهنگی و سرگرم‌کننده نیز برای حاضران پیش‌بینی شده است تا این رویداد در کنار اهداف تخصصی و اقتصادی، فضایی جذاب برای خانواده‌ها و عموم مردم ایجاد کند.

جشنواره‌ای برای پیوند کشاورزی و گردشگری

شفیعی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست می‌تواند به برندسازی محصولات بومی، تقویت گردشگری کشاورزی، معرفی مناطق کمتر شناخته‌شده، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد فرصت‌های جدید برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کمک کند.

وی در پایان گفت: نمایشگاه جشنواره از ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در عمارت کلاه‌فرنگی تبریز دایر خواهد بود و از عموم مردم، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه و برنامه‌های جشنواره دعوت می‌شود.