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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

حملات گسترده روسیه علیه شهرهای اوکراین

حملات گسترده روسیه علیه شهرهای اوکراین

رسانه های خبری به حملات گسترده روسیه علیه شهرهای مختلف اوکراین اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رسانه های خبری گزارش دادند که چند شهر اوکراین از جمله بروواری و بوریسپیل در حومه کی یف، و اودسا و بلگورود-دنیستروفسکی در ساحل دریای سیاه هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، بر اثر حملات روسیه علیه شهرهای بروواری و بوریسپیل آتش سوزی گسترده ای به راه افتاده است.

این حملات همچنین شهر زاپوروژیا در جنوب اوکراین و مناطقی در شهر ایزیوم در منطقه خارکوف در شرق اوکراین را هدف قرار داد. حملات مشابهی نیز در مناطقی در اودسا و بلگورود-دنیستروفسکی در دریای سیاه گزارش شده است.

در مناطق نیکولایف و دنیپروپتروفسک نیز حالت آماده باش اعلام شده است.

کد مطلب 6932910

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