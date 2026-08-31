حملات گسترده روسیه علیه شهرهای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رسانه های خبری گزارش دادند که چند شهر اوکراین از جمله بروواری و بوریسپیل در حومه کی یف، و اودسا و بلگورود-دنیستروفسکی در ساحل دریای سیاه هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، بر اثر حملات روسیه علیه شهرهای بروواری و بوریسپیل آتش سوزی گسترده ای به راه افتاده است.

این حملات همچنین شهر زاپوروژیا در جنوب اوکراین و مناطقی در شهر ایزیوم در منطقه خارکوف در شرق اوکراین را هدف قرار داد. حملات مشابهی نیز در مناطقی در اودسا و بلگورود-دنیستروفسکی در دریای سیاه گزارش شده است.

در مناطق نیکولایف و دنیپروپتروفسک نیز حالت آماده باش اعلام شده است.