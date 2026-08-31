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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۵

اذعان اردن به اصابت موشک‌های ایران به اهداف آمریکایی

اذعان اردن به اصابت موشک‌های ایران به اهداف آمریکایی

در پی عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه اهداف آمریکایی در اردن، ارتش این کشور و رسانه‌های غربی ورود موشک‌ها و هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها را تأیید کردند.

به گزارش خبرگزاری‌مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش اردن با صدور بیانیه‌ای ورود موجی از موشک‌ها به حریم هوایی این کشور را تأیید کرد. هم‌زمان شبکه آمریکایی فاکس‌نیوز نیز از حمله موشکی به محل استقرار نیروهای نظامی آمریکا در خاک اردن خبر داد.

این تحولات پس از بیانیه رسمی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد که در آن اعلام شد نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به جزیره لارک، عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی را با رمز «یا محمد ابن عبدالله (ص)» به اجرا درآورده است. در این عملیات تنبیهی، زیرساخت‌های فنی، تعمیراتی و آشیانه‌های استقرار جنگنده‌های آمریکایی در دو پایگاه هوایی «ملک حسین» و «الازرق» در اردن با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته و خسارات سنگینی به دشمن وارد آمد.

سپاه پاسداران در پایان با هشدار قاطع به واشنگتن تأکید کرد که تجاوزات کور، استیصال دشمن در تضعیف تسلط جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را جبران نخواهد کرد و هرگونه اقدام تجاوزکارانه با پاسخ‌هایی به مراتب کوبنده‌تر روبه‌رو خواهد شد.

کد مطلب 6932563

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    نظرات

    • م. راد FR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      7 0
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      ایران می بایست یکبار و برای همیشه برای رژیم تروریست اردن و سایر برده های امریکا و اسرائیل در منطقه ی خلیج فارس روشن کند، که رهگیری موشک های ایرانی به منزله ی حمایت از اقدامات تروریستی امریکا علیه ایران و مشارکت عملی در جنگ است و این رژیم های تروریست را به هدف مشروع حملات ایران تبدیل خواهد کرد. تروریست های امریکایی با خیال راحت به ایران حمله می کنند چون مطمئن هستند که رژیم های تروریست عربی (اردن، بحرین، قطر و .. ) تمام تلاششان را برای حفاظت از امریکا و بی اثر کردن پاسخ ایران به کار خواهند گرفت.
    • جانفدا IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      4 0
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      لطفاً شیخ نشینان بی مصرف که همدست وهم سو با آمریکا ی جنایتکار هستند ودر جریان تجاوزات به کشورمان قرار دارند را به آتش بکشید وهمچنین خطوطی که تنگه هرمز را دور می زنند ویران وبه آتش بکشید تا دنیا تاوان این همراهی با جنایتکاران را بپردازد. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      4 0
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      درود بر شرفتان عزیزان سپاه دلاور و ارتشیان غیور! فاشیست های آمریکایی را همراه با اذناب سوسمار خورشان و هم چنین سرمایه های داخلی صهیونی را با هم دود کنید و بفرستید به جهنم!
    • یک ایرانی IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      2 2
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      یا نزنید یا جارو کنید یکی بزن یکی بخور فایده نداره کل اردن رو موشکباران کنید بقیه بفهمند تاوان چیه

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