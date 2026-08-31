نجات شهر عسل با پرواز یک زنبور شجاع/ «شهدی که عسل شد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به قلم خدیجه صدیقی و با تصویرگری مرضیه صادقی، ماجرای نجات «شهر عسل» توسط زنبوری به نام «شهدک» را روایت می‌کند. شهدک پس از مواجهه با دودی سمی و سیاه که آسمان شهرش را فراگرفته، ماموریت می‌یابد برای نجات کندوها و مردم، از شهر عسل تا دمشق پرواز کند و پیام حادثه را به «آقامصطفی» برساند.

داستان «شهدی که عسل شد» با تلفیق خیال‌پردازی و واقعیت، مفاهیمی چون شجاعت، دوستی، امید و بازسازی میهن را در قالبی جذاب برای کودکان تصویر کرده و تلاش دارد مخاطب را با الگوها و قهرمانان ملی آشنا کند.

این اثر با تصویرگری شاد و زنده خود به دنبال ایجاد ارتباط بصری موثر برای مخاطبان کودک و نوجوان است.