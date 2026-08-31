به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عیسی‌پور از اجرای فاز نخست واکسیناسیون تب‌برفکی در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: این عملیات که از اول شهریورماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد، نقشی حیاتی در صیانت از سرمایه‌های دامی و جلوگیری از اتلاف منابع تولیدی ایفا می‌کند.

وی افزود: اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر و حفاظت از دارایی‌های اقتصادی دامداران، فاز اول عملیات واکسیناسیون تب‌برفکی را در سراسر استان آغاز کرد. این عملیات با هدف مهار بیماری و جلوگیری از تلفات سنگین در گله‌ها، با حجم عظیم واکسن و حضور گسترده اکیپ‌های تخصصی در حال اجراست.

عیسی‌پور با اشاره به ابعاد گسترده این مأموریت حاکمیتی اظهار داشت: برای این مرحله از عملیات، بالغ بر یک میلیون دز واکسن برای دام‌های سبک و ۵۰ هزار دز برای دام‌های سنگین در نظر گرفته شده است. این حجم از اقدام پیشگیرانه، مستقیماً با هدف مهار بیماری و جلوگیری از بروز خسارات مالی سنگین به دامداران و کاهش تلفات گله‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، واکسیناسیون گاو و گوسفند در روستاها و مناطق عشایری به‌صورت رایگان انجام می‌شود. در حال حاضر، ۲۰ اکیپ تخصصی (شامل نیروهای بخش دولتی و خصوصی) در خط مقدم این عملیات حضور دارند تا از سلامت گله‌ها و پایداری تولید پروتئین در استان اطمینان حاصل کنند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران و پیشگیری، به دامداران توصیه کرد: برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا به واحدهای تولیدی، رعایت دقیق اصول قرنطینه الزامی است. به‌ویژه دام‌هایی که از مناطق نامشخص یا میدان‌های دام خریداری می‌شوند، باید حداقل به مدت یک هفته تحت قرنطینه قرار گیرند تا از انتقال بیماری و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر به کل گله جلوگیری شود.

عیسی‌پور خاطرنشان کرد: واکسیناسیون تب‌برفکی در دو فاز سالانه (فاز نخست در شهریور و مهرماه، و فاز دوم در بهمن و اسفندماه) انجام می‌شود. اداره‌کل دامپزشکی با پایش مستمر و اجرای دقیق این برنامه‌ها، تمام تلاش خود را برای حفظ سلامت زنجیره تولید و صیانت از سرمایه‌های دامی استان به کار می‌گیرد.