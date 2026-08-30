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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۰

شنیده شدن صدای انفجار در اردن

شنیده شدن صدای انفجار در اردن

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع صهیونیستی اعلام کردند که صدای انفجارهایی در اردن شنیده شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این خبر اعلام نشده است.

برخی منابع خبری نیز از شلیک موشک‌های بالستیک ایرانی به سمت پایگاه‌های دشمن در اردن و مناطق دیگر خبر دادند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی قبل اعلام کرده بود که به حمله تروریست‌های آمریکایی به جزیره لارک، واکنشی کوبنده نشان خواهد داد.

در همین باره پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای ایرانی در پاسخ به حمله آمریکا به اهدافی در تنگه هرمز، پایگاه نظامیان این کشور در اردن را هدف موشک‌های بالستیک قرار دادند.

منابع آمریکایی ادعا کردند که هدف ارتش آمریکا از حمله در تنگه هرمز، هدف قرار دادن مواضعی بوده که به‌زعم آن‌ها برای استقرار مین‌های دریایی به کار گرفته می‌شده است.

در همین راستا، شبکه خبری «فاکس نیوز» به نقل از یک مقام نظامی آمریکا در تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن پیامدهای پاسخ موشکی ایران، مدعی شد این حمله خسارت قابل‌توجهی در پی نداشته و موشک‌های شلیک‌شده توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شده‌اند.

کد مطلب 6932543

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    نظرات

    • علی م IR ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      الهی بحق اولیاء وبحق خون پاک شهدای گرانقدر ، همیشه ودر همه ایام نیروهای مسلح دلاور را و کشوربزرگ ایران و ایرانی باشعور و باغیرت را درپناه خود سلامت و سربلند و پیروز قرار ده آمین

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