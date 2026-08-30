به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین اطلاعیه خود اعلام کرد:

«مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی، صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بی وقفه و تاریخ ساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.

دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک های بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.»

سپاه پاسداران هشدار داد که تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخ های کوبنده‌تری جواب داده خواهد شد.