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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۳

سپاه پاسداران:

زیرساخت‌های دو پایگاه آمریکایی «ملک حسین» و «الازرق» درهم کوبیده شد

زیرساخت‌های دو پایگاه آمریکایی «ملک حسین» و «الازرق» درهم کوبیده شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: زیرساخت فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌ها در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق درهم کوبیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین اطلاعیه خود اعلام کرد:

«مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی، صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بی وقفه و تاریخ ساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.

دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک های بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.»

سپاه پاسداران هشدار داد که تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخ های کوبنده‌تری جواب داده خواهد شد.

کد مطلب 6932558

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    نظرات

    • GB ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      3 0
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      بطرف ناو هواپیمابر موشک بفرستند
    • برات VN ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      3 0
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      تفاوت حمله آمریکا این است که بی‌خبر می زند و خودش را برای جواب آماده کرده،، برای همین ایران باید تغییر در حمله انجام بده از دفاعی به تهاجمی و غافلگیری
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      2 0
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      پایگاههای روی آب را بزنید تا دیگر هوس محاصره دریایی بسرش نزند منافع اقتصادی در منطقه خاصه در امارات بحرین و سایر را بفرستید روهواتا معنی تحریم اقتصادی متقابل را درک کند.

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