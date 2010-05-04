آماده باش برای نمایشگاه کتاب با طعم ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ترافیک نمایشگاه کتاب همیشه چه آن زمانی که این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاهها در جوار اتوبان چمران برگزار می شد و چه این سالهای اخیر که به مصلی تهران کوچ کرده است اردیبهشت ماه تازه می شود.

مشتاقان دائمی کتاب و شهروندانی که مسیر روزانه آنها از اتوبان چمران، خیابان ولیعصر محدوده پارک وی و دیگر خیابانهای اطراف است از یاد نبرده اند که تا چهار سال پیش هر ساله با آغاز به کار نمایشگاه بزرگ کتاب تهران ترافیک آن محدوده از زمان آغاز به کار نمایشگاه تا پایان آن چه وضعیت هولناکی داشت.

با شدت گرفتن اعتراضات ساکنان آن منطقه محمود احمدی نژاد که آن زمان ریاست شهرداری تهران را بر دوش داشت پیشنهاد انتقال نمایشگاه از این محل به جایی دیگر را ارائه کرد، مصلی بزرگ تهران به عنوان محل جایگزین انتخاب شد و نمایشگاه کتاب به این محل نقل مکان کرد. موافقان این ایده معتقد بودند به دلیل کاربری خاص و دسترسی‌های مناسب به حمل و نقل عمومی از جمله دو ایستگاه مترو در شمال و جنوب مصلی، این محل گزینه مناسبی برای برپایی نمایشگاه کتاب است، اما تجربه برپایی چند دوره نمایشگاه کتاب در این محل نشان می دهد مصلی نیز از پس ترافیک ناشی از نمایشگاه کتاب تهران بر نخواهد آمد. چه آنکه بر اساس مشاهدات سیستم‌های نظارت تصویری مستقر درمحل نمایشگاه بین الملی کتاب در سال گذشته نشانگر ازدحام و ترافیک بیش ازحد بازدیدکنندگان در خیابانهای اطراف مصلی است.

بر اساس آن مشاهدات در ایام برگزاری نمایشگاه در سال 88 تمامی مسیرهای منتهی به مصلی از جمله شهید قنبرزاده، شهید بهشتی و بزرگراه‌های مدرس و رسالت در ساعات پیک ترافیک صبح و عصرگاهی به شکلی مضاعف با ترافیک درگیر بوده است. البته ترافیک و ازدحام مسافر در لایه‌های دیگری همچون خیایانهای میرعماد، مفتح و مطهری نیزدیده می‌شد و این درحالی بود که وجود ‪ دو دسترسی به ایستگاه مترو شهید بهشتی و مصلی و استقبال میلیونی شهروندان از حمل و نقل ریلی مترو و نیز ایجاد تمهیدات تسهیلاتی استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی در محل نمایشگاه بین‌المللی نتوانست کمترین تاثیری در کاهش و ازدحام ترافیک اطراف نمایشگاه کتاب بگذارد.

آنگونه که معاون ترافیک شهرداری تهران پیش بینی کرده است امسال هم معضل ترافیک در جوار نمایشگاه کتاب خواهیم داشت. جعفر تشکری هاشمی برخی محورها مانند بزرگراه مدرس، رسالت، حکیم و همت را اصلی ترین گزینه های افزایش ترافیک اعلام کرده و از شهروندان خواست برای بازدید از نمایشگاه کتاب از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

این مقام مسئول در شهردای تهران البته از خدمات رسانی ویژه مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرنی شهر تهران به بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: مترو تهران در مدت برگزاری نمایشگاه کتاب در کنار خدمت‌رسانی عادی خود در ساعتهای برپایی نمایشگاه در خط یک هر پنج دقیقه یک قطار از ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلی به سمت شمال و جنوب اعزام خواهد کرد و پیش‌بینی اعزام قطارهای فوق العاده نیز در موارد بسیار شلوغ شده است.

سازمان تاکسیرانی نیز در مدت برگزاری نمایشگاه کتاب خدمات ویژه ‌ای از ساعت 9 صبح تا 21 شب ارائه خواهد داد و از سوی دیگر تعدادی خودروی ون نیز کار جابجایی بازدید کنندگان را در داخل محوطه نمایشگاه کتاب به عهده خواهند داشت.

بنا به اعلام تشکری هاشمی، از 15 تا 25 اردیبهشت اتوبوسرانی شهر تهران و شرکت تاکسیرانی نیز از میادین، پایانه‌ها و نقاط مختلف شهر به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد.

با همه این تفاسیر و تمهیدات اندیشیده شده به نظر می رسد راه چاره اصلی و کارگشا همراهی و همکاری مردم و استقبال کنندگان از این نمایشگاه باشد، معاون ترافیک شهرداری تهران هم بعد از برشمردن راهکارهایی که برای مقابله با ترافیک نمایشگاه اتخاذ شده است می گوید: امیدوارم شهروندان با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به تسهیل ترافیک و ترددهای راحت تر در این مسیرها کمک کنند.

تا زمانی که متولیان امور بر برگزاری این نمایشگاه پرمخاطب و شلوغ در نقاط مرکزی شهر اصرار دارند شهروندان تهرانی می بایست هر سال از 15 تا 25 اردیبهشت ماه که موسم برپایی این نمایشگاه است خود را آماده تحمل ترافیکهای سنگین و خسته کننده کنند.