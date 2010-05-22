قدرتهای جهانی غافلگیر شدند/ لزوم پاسخگویی غرب به ترکیه و برزیل

حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانیه 3 جانبه تهران، ترکیه و برزیل اظهار داشت: دو کشور ترکیه و برزیل از این جهت که در شورای امنیت به عنوان ناظرعضویت دارند می تواند برای جمهوری اسلامی ایران امتیاز خوبی باشند چرا که می توان از نفوذ و ارتباطات این دو کشور با سایر کشورها استفاده کرد.

وی با اشاره به بیانیه تهران گفت: در این خصوص ایران توانست توپ را در زمین رقبا بیندازد و با اضافه شدن ترکیه و برزیل به این عرصه اکنون در سطح بین الملل به عنوان کشور طلبکار تنها مطرح نیستیم بلکه باید پاسخگوی این دو کشور که همراه ایران هستند نیز باشند.

ابراهیمی افزود: پس از ارسال بیانیه تهران به آژانس بین المللی انرژی اتمی یا به این بیانیه عمل می شود و یا به آن ترتیب اثر داده نمی شود؛ اگر به بیانیه عمل شود بیانگر آن است که بیانیه کار خود را به خوبی انجام داده اما اگر به مفاد آن ترتیب اثر داده نشود در افکار عمومی کسانی محکوم می شوند که به تعهداتشان عمل نکرده اند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این ابتکار ایران قدرت های جهانی را غافلگیر کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با یک دیپلماسی حساب شده کار حساب شده ای را انجام داد، همچنین باید از تلاش های دو کشور ترکیه و برزیل و حسن نیت آنها در این باره تشکر کرد.