قاسمی و ذکایی طلایی شدند/کسب شش مدال در روز نخست

به گزارش خبرنگارمهر، در پایان مسابقات شش وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا که از ظهر پنج شنبه به وقت چین در شهر هوانگشان آغاز شده بود، نمایندگان کشورمان صاحب 2 مدال طلا،3 مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

سامان عبدلی در وزن 50 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و سوم نیز کشتی گیران قرقیزستان و سوریه را شکست داد و در فینال مقابل کشتی گیر چینی شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن 60 کیلوگرم امیر ذکایی مهر پس از استراحت در دور اول در دورهای دوم وسوم کشتی گیرانی از ژاپن و کره جنوبی را پشت سر گذاشت و با شکست نماینده کشور چین اولین مدال طلای تیم ایران را به دست آورد.

محسن قاسمی در وزن 66 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم نیز کشتی گیرانی از قزاقستان و کره جنوبی را شکست داد و با پیروزی مقابل حریفی از کشور میزبان صاحب مدال طلا شد.

در وزن 74 کیلوگرم نیز هادی علیزاده پورنیا پس از پیروزی مقابل حریفی از چین در دور دوم مقابل حریف از قزاقستان شکست خورد تا با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، علیزاده به گروه شانس مجدد برود که در این گروه با پیروزی مقابل حریفی از تایلند به دیدار رده بندی راه یافت تا با پیروزی بر نماینده کره جنوبی صاحب مدال برنز شود.در این وزن کشتی گیر قزاقستانی اول شد.

در وزن 84 کیلوگرم سامان عزیزی در دورهای اول و دوم کشتی گیرانی از تاجیکستان و ازبکستان را شکست داد و دیدار نهایی مقابل حریفی از کره جنوبی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

مجتبی ممی زاده در وزن 96 کیلوگرم پس از دو پیروزی مقابل کشتی گیرانی از کره جنوبی و ازبکستان در دیدار فینال مقابل کشتی گیری از قزاقستان شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

تیم ایران در روز نخست این رقابت ها از نظر امتیازی پیشتاز است.

حمید رضا خامسی در وزن 50 کیلوگرم و شهاب قوره جیلی در وزن 120 کیلوگرم امروز جمعه به مصاف حریفان خود می روند.