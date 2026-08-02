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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۵

رؤسای هیئت کونگ‌فو بستک و بندر خمیر منصوب شدند

رؤسای هیئت کونگ‌فو بستک و بندر خمیر منصوب شدند

بندرعباس - رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی هرمزگان با صدور احکامی، رؤسای جدید هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی شهرستان‌های بستک و بندر خمیر را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور احکامی از سوی فاضل نعمانی رئیس هیأت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان، یعقوب احمدی به عنوان رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی شهرستان بستک منصوب شد.

همچنین جواد رحیمی نیز با حکم رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان، مسئولیت ریاست هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی شهرستان بندر خمیر را بر عهده گرفت.

این انتصابات با هدف تقویت برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی در شهرستان‌های بستک و بندر خمیر انجام شده است.

در پایان نیز از تلاش‌ها و زحمات یوسف آگاهی رئیس پیشین هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی شهرستان بستک قدردانی شد.

در این گزارش، خدمات وی در دوره مسئولیت در پیشبرد اهداف این هیئت مؤثر و ارزشمند عنوان شده است.

کد مطلب 6905723

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