به گزارش خبرنگار مهر، با صدور احکامی از سوی فاضل نعمانی رئیس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی استان هرمزگان، یعقوب احمدی به عنوان رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی شهرستان بستک منصوب شد.
همچنین جواد رحیمی نیز با حکم رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان هرمزگان، مسئولیت ریاست هیئت کونگفو و هنرهای رزمی شهرستان بندر خمیر را بر عهده گرفت.
این انتصابات با هدف تقویت برنامههای توسعهای و ارتقای سطح کیفی فعالیتهای هیئت کونگفو و هنرهای رزمی در شهرستانهای بستک و بندر خمیر انجام شده است.
در پایان نیز از تلاشها و زحمات یوسف آگاهی رئیس پیشین هیئت کونگفو و هنرهای رزمی شهرستان بستک قدردانی شد.
در این گزارش، خدمات وی در دوره مسئولیت در پیشبرد اهداف این هیئت مؤثر و ارزشمند عنوان شده است.
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