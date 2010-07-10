سطح داوری مسابقات قرآن در ایران بالاتر از سایر کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول عبایی رئیس هیئت داوران بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با اشاره به حضور در هئیت داوران مسابقات بین‌المللی مالزی و اندونزی گفت: از نظر کیفی داوری مسابقات بین‌المللی قرآن ایران در سطح بسیار خوبی نسبت به داوری مسابقات قرآن سایر کشورهای اسلامی است .

عبایی مزیت داوری ایران نسبت به کشورهای بین‌المللی قرآن را وجود دو داور در هر رشته دانست و گفت: داوران مسابقات بین المللی قرآن کریم به شرکت‌کنندگان به حق داوری می‌کنند و پس از دادن نمره به شرکت کنندگان نمره نهایی از سوی رئیس هئیت داوران مسابقات مورد بررسی قرار می گیرد .

وی یادآور شد: داوران مسابقات بین المللی قرآن کریم که در هر رشته دو نفر هستند اگر اختلاف امتیاز هر یک از آنها بیشتر از 10 درصد نباشد مورد قبول قرار می گیرد ولی اگر اختلاف امتیاز آنها به شرکت کنندگان در مسابقات بیش از 10 درصد باشد باید با تجدید نظر اختلاف امتیاز خود را به کمتر از 10 درصد برسانند .

رئیس هیئت داوران این دوره از قرآن کریم به بیان دیگر تفاوت داوری مسابقات ایران با سایر کشورهای اسلامی پرداخت و اظهار کرد: هیئت داوران در مسابقات مالزی بیرون از محل برگزاری مسابقات حضور دارند و هیچ اطلاعی از نام و کشور کسی و که قرائت آن را می شنوند ندارند و به این ترتیب قضاوت می کنند این در حالی است که در ایران هم صدا و هم تصویر قاری و حافظ از سوی داوران قابل مشاهده است .

عبایی اضافه کرد: عدم حضور داوران در صحنه مسابقات به دلیل کاهش استرس از شرکت کنندگان قاری و حفاظ است و در کنار این داوران ایرانی در امتیاز دهی به اذعان داوران خارجی حاضر در مسابقات عدالت را رعایت می کنند .

وی با اشاره به حضور هشت داور ایرانی این دوره از مسابقات بین المللی قرآن گفت : اساتیدی چون عباس امام جمعه ، دکتر حمید رضا مستفید ، محمد عباسی ، قاسم رضعی ، حمید درایتی ، شهریار پرهیزگار ، دغاغله و آقایی اعضای ایرانی هیئت داوران هستند .

عبایی با اشاره به حضور 8 داور خارجی در بیست و هفتمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت : در بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دو داور از کشور مصر، یک داور از کشور ترکیه ، یک داور از عراق ، یک داور از مالزی ، یک داور از اندونزی ، یک داور از سوریه و یک داور از کشور لبنان حضور دارند .

وی در رابطه با سوابق داوران و تجربیات آنها گفت: هر یک از داوران خارجی و ایرانی حاضر در مسابقات بین المللی قرآن در کشورهای خود دارای جایگاه رفیعی در مباحث قرآنی هستند و به عنوان اساتید به نام وسرشناس محسوب می شوند و دارای سوابق قرآنی بسیاری هستند .

عبایی با اشاره به اینکه شاخصها و آیین نامه‌های داوری مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران مورد تأیید مسابقات سوریه و مالزی با سابقه طولانی است، تصریح کرد: آیین نامه جدید مسابقات با آیین نامه قدیم از نظر تقسیم بندی نمرات تفاوتهایی دارد. پایه هر تلاوتی تجوید و وقف و ابتدا است. در این دوره از مسابقات به صدا و لحن توجه خاصی خواهد شد و برای صوت و لحن 50 نمره در نظر گرفته شده است و 50 نمره نیز برای تجوید و وقف و ابتدا قرار داده شده است .

مسابقات بین المللی قرآن کریم با هدف توسعه و ترویج نشر فرهنگ و آموزه های قرآن کریم مهمترین اهداف این مسابقات از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود که از عصر دیروز جمعه 18 تیر ماه آغاز شده است.

این دوره از مسابقات با حضور 60 کشور با معرفی 43 حافظ و 50 قاری در این دوره از مسابقات برگزار می شود . متسابقین کشورهایی از جمله نیجریه ، سوئد ، لبنان ، هلند ، قطر ، لیبی ، الجزایر ، کویت ، عمان ، امارات متحده ، عراق ، استرالیا ، انگلستان ، مالزی و تونس طی سه روز در دو رشته حفظ و قرائت با یکدیگر رقابت می‌کنند.