ارزیابی ۱۷۵ نفر از داوران مسابقات قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی داوران شرکت‌کننده در طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن کشور با حضور جمعی از اساتید قرآن کشور در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در حال انجام است.

این کار با هدف تعیین یک چارچوب و مکانیزم علمی برای انتخاب داوران انجام می‌شود. از این رو با این کار ضمن سنجش مهارت داوران آنها را در سطوح شهرستانی، استانی، سراسری دستگاه‌ها و نهادها و ملی دسته‌بندی می‌کنند.

ارزیابی داوران مسابقات قرآن در سه مرحله آزمون کتبی، شبیه سازی داوری مسابقات قرآن و مصاحبه حضوری برگزار می‌شود. پس از برگزاری این مراحل سطح هر داور مشخص شده و طبق آن گواهی داوری به آنها اعطا می‌شود.

اولین دوره ارزیابی داوران مسابقات قرآن سال گذشته انجام شد و امسال مرحله دوم آن از روز گذشته در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در حال برگزاری است.

در این مرحله و در بخش تجوید سیدمحسن موسوی‌بلده، مهدی قره‌شیخلو و محمدرضا پورزرگری و در بخش صحت حفظ نیز امیر آقایی، مهدی عباسی و الهام ماندگارمهر به عنوان داور حضور دارند. در بخش وقف و ابتدا هم روز سه شنبه سوم اسفند ماه کریم دولتی، سعید رحمانی و فاطمه پرویزی قضاوت می‌کنند، همچنین غلامرضا شاه‌میوه، محسن یاراحمدی و علی‌اکبر کاظمی به عنوان داور لحن در روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه و محمدحسین سعیدیان، احمد ابوالقاسمی و نصرت‌الله حسینی به عنوان داور صوت قضاوت می‌کنند.

تعداد راه یافتگان در این دوره ۸۵ نفر از آقایان و ۹۰ نفر از بانوان هستند که در این دوره از طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن کشور ارزیابی می‌شوند.