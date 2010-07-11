90 درصد ذخایر صید دریای خزر حاصل رها سازی و تکثیر مصنوعی است

سید امین الله تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیتهای زیادی در دریا برای افزایش تولید آبزیان وجود دارد و برای استفاده از این توان، شیلات آمادگی پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان ماهیان خاویاری و استخوانی را دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه واگذاری وظایف پرورش و تکثیر و تولید ماهی به بخش خصوصی در دستور کار شیلات قرار دارد، یاد آور شد: برای حمایت از کسانی که در زمینه پرورش ماهیان خاویاری سرمایه گذاری کنند، بچه ماهی آنان به صورت تضمینی خریداری می شود.

عدم پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح " پرورش ماهی در قفس " از سوی بانکها

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از برنامه های مهم شیلات را پرورش ماهی در قفس ذکر کرد و افزود: از مشکلات این بخش این است که کسی در این زمینه سرمایه گذاری نمی کند و بانکها نیز آمادگی پرداخت تسهیلات را ندارند.

وی خاطر نشان کرد: شیلات در حال فراهم کردن شرایطی است تا تولید ماهی در قفس از سوی بخش خصوصی انجام شود و از توان بخش خصوصی و دولتی در این زمینه استفاده شود.

تقوی همچنین از مهمترین سیاستهای شیلات را در پرورش ماهی در شمال و جنوب کشور ذکر کرد و یاد آور شد: استان گیلان به عنوان پایلوت برای پرورش بچه ماهیان در قفس انتخاب شده است تا راهی برای تولید ماهی در قفس در کشور باز شود.

وی گفت: در کمیسیون منابع زنده دریای خزر که ماه گذشته در تهران برگزار شد، مجوز سهمیه صادرات خاویار ایران برای سال 2010 گرفته شده است و خاویار تولیدی ایران صادر خواهد شد.

سیاستهای حمایتی تکثیر و رهاسازی بچه ماهی از مهمترین برنامه های شیلات از صیادان شمال است

معاون وزیر جهاد کشاورزی به سیاستهای حمایتی شیلات در مورد شرکتهای تعاونی پره در استانهای گیلان و مازندران اشاره کرد و افزود: سیاستهای حمایتی تکثیر و رهاسازی بچه ماهی از مهمترین برنامه های حمایتی شیلات از صیادان شمال است و برنامه ها در جهت افزایش صید صیادان از نظر کمی و کیفی است.

وی در ادامه به توسعه پرورش ماهیان گرمابی اشاره کرد و اظهارداشت: شیلات موضوع مکانیزاسیون پرورش ماهیان گرمابی وسرد آبی را دنبال می کند و معتقد است با مکانیزاسیون پرورش ماهی تولید آبزیان در کشور افزایش خواهد یافت.

تقوی متذکر شد: در تولید ماهیان پرورشی تاکنون 90 درصد برنامه ها تحقق پیدا کرده است و یکی از راههای اقتصادی کردن صید و ماهیگیری افزایش مصرف انسانی است.