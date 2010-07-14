هند جایگزین اندونزی در مسابقات والیبال AVC کاپ آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران والیبال آسیا علاوه بر اینکه هند را به عنوان تیم جایگزین اندونزی برای حضور در مسابقات والیبال AVC کاپ آسیا معرفی کرده است، فدراسیون والیبال اندونزی را هم به خاطر انصراف از حضور در بازی‎ها به پرداخت 10 هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرده است.

بر اساس تقویم کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) مسابقات والیبال AVC کاپ آسیا هر دو سال یک بار (سال‏‎های زوج) با حضور 8 تیم برتر قاره برگزار خواهد شد.

امسال دومین دوره این رقابت‏ها مردادماه و به میزبانی کشورمان برگزار می‏شود. ایران، چین، استرالیا، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی و چین تایپه دیگر شرکت کنندگان در این مسابقات هستند.

تیم ملی والیبال ایران در نسختین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا صاحب عنوان نخست شد.