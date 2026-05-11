به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور طی روزهای سه‌شنبه (۲۲ اردیبهشت) و چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز سه‌شنبه (۲۲ اردیبهشت) استان آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، زنجان، نیمه شرقی کردستان و غرب قزوین تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. همچنین روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) استان‌های قزوین، البرز، شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، دامنه و ارتفاعات استان‌های تهران، مازندران، شرق گیلان و شمال استان مرکزی شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق احتمال تگرگ خواهند بود.

در پی فعالیت این سامانه، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و تگرگ، وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی وجود دارد.

بر همین اساس، این سازمان به شهروندان توصیه کرد از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری، طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابه‌جایی عشایر پرهیز کنند.

سازمان هواشناسی همچنین بر ضرورت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی و آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید تأکید کرد.

در این اطلاعیه همچنین نسبت به احتیاط در عبور و مرور شهری و جاده‌ای و خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده هشدار داده شده است.