بمباران مناطق مختلف غزه توسط صهیونیستها/ شهید و زخمی شدن 9 فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته مناطق مختلف نوارغزه از جمله یک مقر امنیتی در غرب غزه، یک مرکز آموزش نظامی وابسته به دانشکده پلیس، مجمع انصار نظامی و یک پایگاه امنیتی وابسته به دولت منتخب فلسطین در اطراف اردوگاه "البریج" در مرکز نوارغزه را بمباران کردند.

در این حملات "عیسی البطران" مبارز 40 ساله جنبش حماس شهید و هشت فلسطینی دیگر زخمی شدند. حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش داده شده است. منزل وی در جریان جنگ 22 روزه (27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009) بارها هدف حمله قرار گرفت که به شهید شدن همسر وی و تعدادی از فرزندانش منجر شد.

گفتنی است عملیات هشدار و تخلیه که توسط سرویس های امنیتی غزه پیش از آغاز حملات رژیم صهیونیستی صورت گرفت باعث شد که این حملات تلفات بسیاری در بر نداشته باشد.

در همین حال سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این حملات پس از حمله موشکی مبارزان فلسطینی به شهر"عسقلان" در فلسطین اشغالی صورت گرفت.

صبح روز جمعه یک فروند موشک "گراد" شهر عسقلان در شمال نوارغزه را هدف قرار داد که تنها خسارت مالی در برداشت و تلفات جانی در پی نداشت. هنوز هیچ گروه فلسطینی مسئولیت این حمله موشکی را بر عهده نگرفته است.