آماده مقابله به مثل درصورت بازرسی کشتی ها هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس، دریادار پاسدار علی فدوی صبح امروز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که با توجه به اینکه یکی از بندهای قطعنامه تحریمی 1929 علیه ایران بازرسی و تفکیک کشتی و شناورهای ایرانی است، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواجهه با این اقدام چه واکنشی نشان خواهد داد؟ ،گفت: سیاست ما آمادگی برای انجام عملیات مقابله به مثل است .

وی با تاکید بر اینکه با قدرتمندی هر چه تمامتر نسبت به بازرسی کشتی ها و شناورهای ایرانی از خود واکنش نشان خواهیم داد، گفت: مقابله به مثل ما متناسب با شرایط به وجود آمده خواهد بود.

فدوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه احتمال عملیاتی شدن تهدیدات در خلیج فارس به چه میزان است؟، گفت: مهم نیست که احتمال تهدیدات چقدر باشد مهم آن است که در هر شرایط آمادگی کامل را برای پاسخگویی به تهدیدات در حوزه دریایی داریم.

وی تصریح کرد: ارتقای توانمندی دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه نسبت به سال گذشته هم نیست چرا که روند بالا بردن استطاعت نظامی روندی الهی است و تعطیل بردار نخواهد بود.

فدوی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر غیر از خلیج فارس تهدیدات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران حادث شود نیروی دریایی سپاه در آن حضور خواهد داشت یا نه ؟، گفت: درست است که مسئولیت حفظ امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز برعهده نیروی درایی سپاه است ولی این بدان معنا نیست که ما در نقاط دیگر از جمله دریای عمان حاضر نمی شویم ضمن اینکه هم اکنون در دو نقطه بندر چابهار و بندر جاسک ( واقع در دریای عمان) مستقر هستیم.