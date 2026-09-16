رصد مستمر شناورها در تنگه هرمز و دریای عمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای بابل، با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر آبهای منطقه از جمله خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، یکی از مؤلفههای مهم توان دفاعی این نیرو محسوب میشود.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته با تکیه بر توان داخلی و تجربه عملیاتی، برای مواجهه با انواع تهدیدات در دریا آماده شدهاند و در صورت اتخاذ تصمیم، امکان مقابله با شناورهای متخاصم وجود دارد.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، اقتدار این نیرو را حاصل تلفیق ایمان و تجربه دانست و بیان کرد: نیروهای ما انگیزه و اراده خود را از باورهای دینی و فرهنگ ایثار و شهادت میگیرند و تجربه و توان عملیاتی آنان نیز حاصل سالها حضور و تمرین در سواحل، جزایر و مناطق مختلف دریایی است.
محمدی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی درباره ایران گفت: تصور اینکه با وارد کردن خسارت به زیرساختها میتوان اراده ملت ایران را تضعیف کرد، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: نیروهای ایرانی در شرایط دشوار جغرافیایی و آبوهوایی نیز حضور خود را حفظ کردهاند و نمونه آن حضور مستمر در جزیره فارسی است؛ منطقهای که با وجود وسعت محدود، نیروهای ایرانی سالها در آن حضور و ارتباط مستمر با سرزمین اصلی داشتهاند.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه همچنین با اشاره به آمادگی این نیرو برای انجام عملیاتهای متقارن و نامتقارن اظهار کرد: سالها تمرین و برنامهریزی برای مواجهه با تهدیدات مختلف انجام شده و نیروهای دریایی برای شرایط گوناگون آمادگی لازم را دارند.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران، بر تداوم آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
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