فلوبر چگونگی نگارش "مادام بوواری" را در نامه هایش توضیح داد

اصغر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان ترجمه کتابی درباره گوستاو فلوبر خبر داد و گفت: کتاب "نوشتن مادام بوواری" با نام فرعی "حماقت، هنر، زندگی" مجموعه ای از نامه های گوستاو فلوبر به محبوبش لوئیز کوله به انتخاب آندره ورسای است که ترجمه آن را تمام کرده و نشر نیلوفر هفته گذشته آن را برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده است.

وی ادامه داد: این کتاب مقدمه ای به قلم ورسای دارد که در آن نویسنده توضیح می دهد این نامه ها نه تنها سند معتبری است که از طریق آنها بتوان با روند تکمیل یک اثر بزرگ ادبی آشنا شد بلکه نامه ها کمک می کند تا شناخت تازه ای از فلوبر بدست آید و اینکه او با زمان خودش کنار نمی آمده و به همین دلیل در روستای خودش گوشه نشین بوده و اینکه او نویسنده ای بوده است که علیرغم جایگاه ادبیش وارد بازی های محافل ادبی پاریس نشده است.

مترجم مجموعه داستان "دیوار‌گذر" اثر مارسل امه با اشاره به اینکه این کتاب 100 صفحه دارد بیان کرد: ورسای تعدادی از نامه های فلوبر را از بین تمامی نامه هایی که نوشته انتخاب کرده است که معیار انتخاب او این بوده که این کتابها همگی در زمانی نوشته شده اند که وی مشغول نگارش رمان "مادام بوواری" بوده است.

نوری افزود: او در این نامه ها درباره سبک نوشتن خود در این رمان، لذتها و سختیهای نوشتن "مادام بوواری"، ادبیات و هنر زمان خودش، نویسندگان هم دوره اش همچمون لامارتین، نقد و بررسی ادبیات و آثار ادبی آن دوران و ... مطالبی را بیان می کند.

وی با اشاره به اینکه ورسای نامها را به گونه ای پشت سر هم قرار می دهد که در عین استقلال متنی واحد به نظر آیند توضیح داد: چینش نامه ها به گونه ای است که هر نامه با موضوعی آغاز می شود که نامه قبلی با آن تمام شده است و همین امر باعث می شود شما با نامه ای طولانی روبه رو شوید که با خط فاصله هایی از هم جدا می شوند.

این مترجم در پایان خبر داد: "محله گمشده" نوشته پاتریک مودیانو به تازگی مجوز گرفته و نشر افراز آن را تا اواسط مهرماه منتشر خواهد کرد. همچنین کتابی متشکل از دو نمایشنامه "دوچرخه مرد محکوم" و "سه چرخه" نوشته فرناندو آرابال نیز مجوز گرفته و افراز آن را زیرچاپ دارد.