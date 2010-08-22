همکاری تمامی دستگاه ها در مقابله با پدیده زمین خواری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی بعد از ظهر امروز و در شورای پیشگیری از تخریب اراضی ملی استان کردستان، اظهار داشت: همکاری و تعامل تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی در راستای مقابله با پدیده زمین خواری و همچنین صیانت از اراضی ملی ضروری است.

وی با اشاره به نگرش مدیران استانی مرتبط با این حوزه و در بحث مبارزه هدفمند با زمین خواری و صیانت ار اراضی ملی، گفت: این نگرش مثبت باید در میان تمام ادارات مورد توجه قرار گرفته و با کند شدن روند تخریب و تصرف اراضی احساس می شود انسجام و اتفاق نظر مدیران کل ادارات نیز حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: احساس مسئولیت پذیری در بین مدیران متولی امر مبارزه با زمین خواری وجود دارد و اساسا فلسفه حضور و تشکیل شورا در استان کردستان، وجود حساسیت های موجود در بحث اراضی این منطقه است ولی باید میزان حساسیت ها و توجه ویژه مدیران بر روی این موضوع افزایش یابد.

وی با عنوان این مطلب که در مقطع زمانی خاصی در استان تصرفات و تعرضاتی نسبت به اراضی ملی و دولتی صورت می پذیرفت، افزود: شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی در حوزه قضایی کردستان با عملکرد مناسب خود و مبارزه فعال با زمین خواران این روند را متوقف کرد و در دادگستری استان کردستان از بهترین قضات برای رسیدگی به این گونه پرونده ها استفاده می شود.

گروسی همچنین خواستار اطلاع رسانی مناسب در بحث اجرای احکام مبارزه با متصرفان و معترضان به اراضی ملی شد و افزود: همکاری و تعامل مردم برای کسب موفقیت هر چه بیشتر در این حوزه بسیار مهم و ضروری است که امیدواریم این روند نیز در یک طرح هدفمند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی نیز گزارشی از میزان پرونده های مربوط به تصرف اراضی ملی و بازگشت آن به بیت المال را ارائه کرد.