گفتگوی نماینده کره جنوبی با مقامات آمریکا درباره تحریم پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک منبع دولتی ناشناس اعلام کرد که "وی سونگ-لاک" نماینده کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه این هفته برای گفتگو درباره فرآیند ازسرگیری این مذاکرات به واشنگتن سفر خواهد کرد.

نماینده کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه در این سفر با "استفان بوثورث" فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی و "جیمز استاینبرگ" معاون وزیر خارجه ایالات متحده دیدار می کند.

سفر وی سونگ-لاک به واشنگتن تنها چند روز پس از سفر نماینده ارشد چین در امور کره شمالی به سئول صورت می گیرد که "وو داوی" اخیرا به پیونگ یانگ سفر کرده بود.

همچنین در حالی که تصور می شد کره شمالی پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت دست کم شش بمب هسته ای را در اختیار دارد و دومین آزمایش هسته ای خود را نیز در سال گذشته انجام داده است، پیونگ یانگ از تصمیم خود برای بازگشت به مذاکرات خلع سلاح هسته ای خبر داد.

کره شمالی اعلام کرده فقط به شرطی به مذاکرات شش جانبه ( آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی و شمالی) باز می گردد که تحریم های موجود علیه این کشور لغو شوند.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از اوت سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.