به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "آدم آدم است" نوشته و کارگردانی مهرداد رایانی مخصوص که به موضوعی اجتماعی می‌پردازد با حضور سپیده نظری‌پور، کریستنا میشل، وین جکسون و روبین سیدول از روز یکشنبه 28 شهریور تا جمعه 16 مهرماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.



این نمایش محصول گروه تئاتر "تجربه" از ایران، اداره ‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گروه "کلک تیو" از انگلستان و دانشگاه منچستر است. کلیه اجراهای نمایش "آدم آدم است" در ایران به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی خواهد بود.



الکساندرساشا دانج روویک مشاور اجرا، فیلیپ لیک و سپیده نظری‌پور طراح صحنه و لباس، محمد فرشته‌نژاد آهنگساز، نوید دهقان دستیار کارگردان و مدیر تولید و نیما دهقان سازنده جلوه‌های تصویری این نمایش هستند.

مهرداد رایانی‌ مخصوص پیش از این نمایش‌هایی چون "خشم و هیاهو"، "شب‌نشینی در جهنم" و "آنکه گفت آری آنکه گفت نه" را به صحنه برده است. وی همچنین در سال 86 مدیریت مجموعه تئاتر شهر را بر عهده داشت.