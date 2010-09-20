سیاره مشتری به نزدیکترین فاصله خود به زمین می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، امشب 20 سپتامبر (29 شهریور) بزرگترین سیاره منظومه شمسی تنها در فاصله 592 میلیون کیلومتری از زمین قرار می گیرد این سیاره غول پیکر که ابعاد آن می تواند به هزار و 300 برابر زمین برسد از 50 سال قبل هرگز به این فاصله نزدیک به زمین نرسیده بود.

به گفته دانشمندان ناسا امشب سیاره مشتری با قطر 143 هزار کیلومتر در فاصله ای قرار خواهد گرفت که حدود 75 میلیون کیلومتر نزدیکتر از ملاقاتهای گذشته اش با زمین است به این ترتیب امکان رصد آن با چشم غیرمسلح نیز وجود دارد.

آخرین عبور نزدیک مشتری به زمین در سال 1963 اتفاق افتاد. اکنون مشتری همانند یک ستاره درخشان می درخشد و نور آن سه برابر درخشان تر از "ستاره کاروان کش"، نورانی ترین ستاره آسمان شب است.

مشتری اولین بار در سال 1973 توسط کاوشگر پایونر 10 رصد شد و درحال حاضر کاوشگر گالیله در مدار این سیاره قرار دارد و تا دو سال آینده به ارسال اطلاعات مربوط به آن ادامه می دهد.

براساس گزارش ساینس نیوز، در این خصوص تونی فیلیپس، ستاره شناس ناسا توضیح داد: "مشتری درحال حاضر به حدی درخشان شده است که برای پیدا کردن آن در آسمان نیازی به نقشه نیست و یک رصدگر ماهر به راحتی می تواند آن را تشخیص دهد."

امشب همچنین سیاره اورانوس نیز به زمین نزدیک می شود اما رصد آن با چشم غیرمسلح بسیار دشوار است با وجود این با استفاده از یک تلسکوپ معمولی می توان آن را رصد کرد.

این دانشمند ناسا افزود: "این دو حادثه همزمان تنها یکبار در زندگی هر فردی می تواند رصد شود مشتری تا پایان ماه سپتامبر درخشان باقی می ماند."