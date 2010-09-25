دو پناهگاه در دامنه جنوبی ارتفاعات البرز احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موقعیت ویژه ارتفاعات شمال تهران و قرارگیری آن در مجاورت کلانشهر تهران در حالی از سوی ستاد بحران و شهرداری کوهستان فرصتی برای ایجاد تاسیسات خدماتی در مدیریت اوقات فراغت شهروندان محسوب می شود که فعالان محیط زیست اقدام به احداث پناهگاه در ارتفاعات توچال و پیاز چال در دماوند را زمینه ساز تخریب جدی محیط زیست کوهستان ارزیابی می کنند.

مدیر ناحیه ویژه کوهستان شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موقعیت ارتفاعات شمال تهران این فرصت را فراهم می آورد که شهروندان بتوانند از طبیعت کوه استفاده کنند. ورود جمعیت بسیار زیاد که عموما آموزش ندیده و ناآگاه نسبت به خطرات کوهستان هستند آنها را با خطرات و حوادث بسیاری روبرو می کند.

رامش دیانت تاکید کرد: تمامی طرحهای مد نظر در کوهستان باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشند و طبق مصوبه شورای شهر و ابلاغ ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران طرحهای امداد نجات و طرحهای تعمیراتی و احداثی در ارتفاعات باید کمترین هزینه را به طبیعت وارد کنند.

وی با تاکید به اینکه این طرح هنوز اجرایی نشده افزود: این به این معنا نیست که شهرداری امروز می تواند کار عملیات امداد و نجات کوهستان را به این سادگی عهده بگیرد بلکه زمینه سازی برای ارائه خدمات در آینده را در برنامه دارد.

دیانت تاکید کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران طرح جامع امداد و نجات کوهستان در دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مشرف به شهر تهران را تدوین کرده است.

این در حالی است که متخصصان محیط زیست حضور بیش از حد شهروندان برای استفاده از طبیعت دماوند را نگران کننده توصیف می کنند و معتقدند با افزایش ساخت و سازها و اماکن تفریحی زمینه برای تخریب هر چه بیشتر دماوند فراهم می شود.

با این همه مدیر ناحیه ویژه کوهستان شهرداری تهران با اشاره به مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در بهمن سال 1386 افزود: ساماندهی و توسعه خدمات و استقرار گروههای امداد کوهستان شهر تهران به شهرداری تهران از طریق هماهنگی با تمامی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی واگذار شد.

با این حال این ستاد با تخصیص بودجه ای قصد دارد در طرحی به ساخت دو پناهگاه بر روی قله توچال و منطقه پیازچال اقدام کند و همین طور قرار است ساخت و سازی برای سازمانهای آتش نشانی و هلال احمر در ایستگاه 5 و کلک چال انجام شود تا به اصطلاح زمینه خدمات به گردشگران و کوهنوردان دماند تسهیل شود.

شهردار ناحیه کوهستان تهران تاکید کرد: در مصوبه شواری شهر تهران ارزیابی زیست محیطی لحاظ نشده اما ما موظف به رعایت استاندارهای زیست محیطی طبق نظارت ستاد توسعه پایدار شهرداری تهران هستیم و بر اساس این طرح سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سه قرارگاه فرماندهی شامل قرارگاه اصلی فرماندهی با محوریت شهرداری منطقه یک و دو قرارگاه فرماندهی فرعی شامل جمعیت هلال احمر و سازمان آتش نشانی عملیات امداد و نجات در کوهستان را در صورت وقوع حادثه اجرا می کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای طرح گفت: پناهگاهها، جان پناهها، پدهای بالگرد و پایگاههای امدادی موجود نیازمند ساماندهی هستند و همچنین مستحدثات مورد نیاز در طرح معرفی شده که بر اساس اولویت بندی نسبت به تامین آنها اقدام می شود.

پیش از این دکتر اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و متخصص محیط زیست با اشاره به وضعیت رو به افزایش هجوم به بستر کوهستان دماوند بدون رعایت استانداردهای لازم و برداشت بی رویه خاک از دل کوه هشدار داده بود تا 200 سال آینده چیزی از دماوند برای آیندگان باقی نمی ماند.

طبق اظهارات کارشناسان کوهنوردی و همین طور مسئول ناحیه کوهستان تهران در هر هفته صد هزار نفر از کوه دماوند بالا می روند که این پایکوبی مداوم بر بستر دشتی - کوهستانی دماوند به باور متخصصان زمین شناسی و محیط زیست می تواند زمینه تخریب طبیعت بکر بام ایران را بوجود آورد.