۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

قله دماوند به ایستگاه مرکزی پایش مخاطرات تجهیز می‌شود

آمل - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان این که ایستگاه مرکزی پایش مخاطرات قله دماوند ساخته می‌شود، هشدار زودهنگام برای ایمنی کوهنوردان را از اهداف اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی عصر چهارشنبه به همراه رئیس مرکز زمین‌شناسی استان، از محل استقرار ایستگاه مرکزی پایش مخاطرات زمین‌شناختی در منطقه قله دماوند بازدید کرد و گفت: این پروژه، مدیریت بحران را از حالت واکنشی به پیشگیرانه تبدیل می‌کند.

محمدی با اشاره به اینکه قله دماوند به دلیل جایگاه ژئولوژیکی خاص و حساسیت‌های زمین‌شناختی، نیازمند نظارت دقیق و مداوم است، اظهار داشت: ایستگاه مرکزی پایش مخاطرات با هدف ایجاد یک شبکه نظارتی هوشمند و لحظه‌ای بر فعالیت‌های تکتونیکی، حرکت‌های لغزشی و سایر پدیده‌های زمین‌شناختی در محدوده کوهستان دماوند طراحی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران افزود: این ایستگاه با جمع‌آوری داده‌های دقیق، می‌تواند هشدارهای زودهنگام درباره هرگونه تغییر در ساختار زمین یا احتمال وقوع مخاطرات زمین‌شناختی صادر کند که امنیت گردشگران، کوهنوردان و ساکنان نواحی حاشیه کوهستان را به شدت ارتقا می‌دهد.

وی گفت: ساخت این ایستگاه، گامی حیاتی در جهت انتقال از مدیریت بحران واکنشی به مدیریت پیشگیرانه است.

