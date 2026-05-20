به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی عصر چهارشنبه به همراه رئیس مرکز زمینشناسی استان، از محل استقرار ایستگاه مرکزی پایش مخاطرات زمینشناختی در منطقه قله دماوند بازدید کرد و گفت: این پروژه، مدیریت بحران را از حالت واکنشی به پیشگیرانه تبدیل میکند.
محمدی با اشاره به اینکه قله دماوند به دلیل جایگاه ژئولوژیکی خاص و حساسیتهای زمینشناختی، نیازمند نظارت دقیق و مداوم است، اظهار داشت: ایستگاه مرکزی پایش مخاطرات با هدف ایجاد یک شبکه نظارتی هوشمند و لحظهای بر فعالیتهای تکتونیکی، حرکتهای لغزشی و سایر پدیدههای زمینشناختی در محدوده کوهستان دماوند طراحی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران افزود: این ایستگاه با جمعآوری دادههای دقیق، میتواند هشدارهای زودهنگام درباره هرگونه تغییر در ساختار زمین یا احتمال وقوع مخاطرات زمینشناختی صادر کند که امنیت گردشگران، کوهنوردان و ساکنان نواحی حاشیه کوهستان را به شدت ارتقا میدهد.
وی گفت: ساخت این ایستگاه، گامی حیاتی در جهت انتقال از مدیریت بحران واکنشی به مدیریت پیشگیرانه است.
