ریکارد شایعه مربیگری تیم فوتبال رم را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رانیه‌ری به دلیل نتایج ضعیفی که با تیم فوتبال رم کسب کرده است، وضعیت مستحکمی در این تیم ندارد. رم در حال حاضر در رده سیزدهم جدول رده‌بندی رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا قرار دارد.

بر پایه گزارش ای اس پی ان، ریکارد که بتازگی با گالاتاسرای ترکیه قطع همکاری کرده و جای خود را به گئورگی هاجی رومانیایی داده است، از سوی چندین باشگاه از جمله رم مورد توجه واقع شده است.

این در حالی است که "پری اووریم" مدیر برنامه‌های این مربی هلندی، چنین شایعاتی را تکذیب کرده و می گوید ریکارد قصد حضور در رم را ندارد.

وی گفت: من چیزی در این خصوص نشنیده‌ام و درباره آن چیزی نمی دانم. ما بتازگی با باشگاه ترکیه‌ای قطع همکاری کرده‌ایم و زمان می برد تا بخواهیم در خصوص تیم جدید حرفی به میان بیاوریم.