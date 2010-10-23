سیستم سیگنال رسانی دیجیتال در استان قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری، قبل از ظهر شنبه طی مراسمی در مرکز صدا و سیمای مرکز نور قم با حضور عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما؛ حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه و مسئولان استان قم، سیستم فرستنده‌های پر قدرت تلویزیونی دیجیتال در استان قم افتتاح شد.



قم اولین استان برخوردار از سیستم دیجیتال تلویزیونی در کشور



رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه استان قم گفت: استان قم اولین استان کشور است که امروز به برکت حضور مقام معظم انقلاب اسلامی از سیستم پخش دیجیتال تلویزونی برخوردار می‌شود.



عزت الله ضرغامی سیستم دیجیتال سیگنال رسانی را از پیشرفته‌ترین سیستم‌های پخش تلویزونی در دنیا عنوان کرد و افزود: با اجرای این پروژه مردم قم قادر خواهند بود تا 14 شبکه تلویزیونی را روی باند فرکانس UHF به صورت کاملا شفاف و دیجیتالی دریافت کنند.



وی در این خصوص ادامه داد: این 14 شبکه علاوه بر شبکه‌های موجود قابل دریافت، شامل شبکه‌هایی همچون PRESS TV ، مستند و جام جم نیز است.



رئیس سازمان صدا و سیما همچنین تصریح کرد: امروز همزمان با راه اندازی رسمی این سیستم در استان قم، شهروندان تهرانی نیز که تا قبل از این به صورت آزمایشی از این امکان استفاده می‌کردند می‌توانند به شکل دائم از مزایای این سیستم بهره‌مند شوند.



راه اندازی سیستم دیجیتال تلویزیونی در استان قم با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان



ضرغامی اعتبار هزینه شده برای راه اندازی فرستنده‌های پرقدرت دیجیتال تلویزیونی در استان قم را 15 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: علاوه بر 14 شبکه تلویزیونی، 11 شبکه رادیویی نیز از طریق این سیستم در استان قم با کیفیت بسیار بالا قابل دریافت خواهد بود.



حوزه علمیه در فراگیری زبان‌های زنده دنیا اهتمام داشته باشد



رئیس رسانه ملی همچنین با اشاره به راه اندازی شبکه‌های متعدد برون مرزی صدا و سیما و لزوم توجه به تولید مفاهیم متعالی دینی به زبان‌های مختلف برای مخاطبان مشتاق خاطرنشان کرد: امروز و با توجه به پیشرفت‌های عصر حاضر حوزه علمیه قم باید نسبت به آموزش زبانهای زنده دنیا توجه ویژه‌ای را معطوف کند.



راه اندازی این سیستم، فرصتی برای نشر و تبلیغ بیشتر معارف دینی از قم



حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه قم نیز در این مراسم در سخنان کوتاهی با قدردانی از توجه سازمان صدا و سیما به استان قم تصریح کرد: امیدواریم این اقدام بستری برای ترویج و تبلیغ بیشتر معارف دینی از قم به مردم سراسر کشور باشد.

قم پایگاه فکری و نشر معارف دینی در جهان اسلام



استاندار قم نیز در ادامه این مراسم، قم را پایگاه فکری و مرکز نشر عقاید و معارف دینی در جهان اسلام خواند و افزود: راه اندازی سیستم پخش تلویزیونی دیجیتال در استان قم نشان توجه رسانه ملی به کیفیت پخش در حوزه اطلاع رسانی دینی است.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور بیان کرد: قم با برخورداری از قابلیت‌های عظیم علمی و حضور اسلام شناسان برجسته از نقاط مختلف دنیا ظرفیت مناسبی برای فعالیت‌های رسانه‌ای را دارا می‌باشد که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.



بر پایه این گزارش مردم استان قم با خرید گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی « ست آپ باکس» و با وارد کردن فرکانس‌های 594000 و 826000 کیلوهرتز بر روی این گیرنده‌های دیجیتالی می‌توانند شبکه‌ها را بر روی تلویزیون خود تنظیم و دریافت کنند.