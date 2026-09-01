https://mehrnews.com/x3cXmC ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6934901 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ صد و هشتاد و پنجمین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در این ویدیو، صد و هشتاد و پنجمین موج حضور بجنوردیها در میدان را مشاهده میکنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6934901 کپی شد مطالب مرتبط واکنش مردم ارومیه به سوالی درباره زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی تداوم اتحاد و ایستادگی مردم ولایی ارومیه در اجتماع شبانه رامیان شاهد اجتماع شبانه مردم شد برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی تجمع مردمی
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