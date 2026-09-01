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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۳

مرحله بیست و نهم عملیات صاعقه ارتش؛

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ آمریکا در بحرین

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ آمریکا در بحرین

ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌ ارتش تروریستی آمریکا در بحرین را با پهپادهای انهدامی خود، مورد هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، ساعاتی پیش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی قرار داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است.

روابط عمومی ارتش تاکید کرد: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارت‌های دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمان کننده از متجاوزان خواهند گرفت.

کد مطلب 6934913

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    نظرات

    • جانفدا IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      لطفاً زیر ساخت های انرژی برق وتلفن و اینترنت و ومناطق غیر نظامی ومردم عادی ما را زدند، با شدید ترین پاسخ به میزبانان این جنایتکاران در منطقه دل مردم را گرم و شاد تر کنید. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت
    • مهدی اسماعیل پور IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      هیچ آمریکایی را زنده نگذاریم. آمریکایی خوب آمریکایی خوابیده در تابوت است

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