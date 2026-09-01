حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ آمریکا در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، ساعاتی پیش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی قرار داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است.

روابط عمومی ارتش تاکید کرد: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارت‌های دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمان کننده از متجاوزان خواهند گرفت.