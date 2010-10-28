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۶ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۷

فردا از فرودگاه اهواز/

نخستین کاروان حج خوزستان عازم مدینه می‌شود

نخستین کاروان حج خوزستان عازم مدینه می‌شود

اهواز - خبرگزاری مهر: نخستین کاروان حجاج خوزستان، جمعه هفتم آبان ماه از اهواز عازم مدینه منوره می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نخستین کاروان زائران خانه خدا برای انجام فریضه حج، ساعت 14 هفتم آبان ماه از اهواز به مدینه منوره اعزام می‌شوند.

امسال حدود 6 هزار زائر خوزستانی طی 24 پرواز به مدینه اعزام خواهند شد و این هواپیماها در دو نوع ایرباس و بوینگ 757، زائران را به عربستان انتقال می‌دهند.

نخستین پرواز رفت زائران جمعه هفتم آبان ماه و آخرین پرواز رفت نیز در روز یازدهم آبان ماه در ساعت 24 از فرودگاه بین المللی اهواز انجام خواهد شد.

در همین خصوص مدیر کل حج و زیارت خوزستان از اعزام بیش از شش هزار زائر حج تمتع از این استان به مراسم حج امسال خبر داد و گفت: نخستین کاروان خوزستانی هفتم آبان به مقصد مدینه منوره پرواز خواهد کرد.

محمد علی دل آرام افزود: این حجاج در قالب 40 کاروان به حج مشرف خواهند شد که این تعداد در چند سال گذشته بی سابقه است.

وی اضافه کرد: بالغ بر سه هزار و 36 نفر زائر خواهر و بیش از سه هزار و 400 نفر زائر مرد در حجاج اعزامی از خوزستان در کاروانها نام نویسی کرده اند.
 
کد مطلب 1179982

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