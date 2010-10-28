به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نخستین کاروان زائران خانه خدا برای انجام فریضه حج، ساعت 14 هفتم آبان ماه از اهواز به مدینه منوره اعزام می‌شوند.

امسال حدود 6 هزار زائر خوزستانی طی 24 پرواز به مدینه اعزام خواهند شد و این هواپیماها در دو نوع ایرباس و بوینگ 757، زائران را به عربستان انتقال می‌دهند.



نخستین پرواز رفت زائران جمعه هفتم آبان ماه و آخرین پرواز رفت نیز در روز یازدهم آبان ماه در ساعت 24 از فرودگاه بین المللی اهواز انجام خواهد شد.



در همین خصوص مدیر کل حج و زیارت خوزستان از اعزام بیش از شش هزار زائر حج تمتع از این استان به مراسم حج امسال خبر داد و گفت: نخستین کاروان خوزستانی هفتم آبان به مقصد مدینه منوره پرواز خواهد کرد.



محمد علی دل آرام افزود: این حجاج در قالب 40 کاروان به حج مشرف خواهند شد که این تعداد در چند سال گذشته بی سابقه است.



وی اضافه کرد: بالغ بر سه هزار و 36 نفر زائر خواهر و بیش از سه هزار و 400 نفر زائر مرد در حجاج اعزامی از خوزستان در کاروانها نام نویسی کرده اند.

