به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تیک‌ سازه با بیش از دو دهه تجربه در صنعت ساختمان، در زمینه اجرای خدمات تخصصی و تأمین محصولات ساختمانی، صنعتی و اجرایی فعالیت می‌کند. این مجموعه با بهره‌گیری از تجربه پروژه‌های ساختمانی، همکاری با برندهای معتبر داخلی و خارجی و تضمین اصالت کالا، نیازهای مهندسان، پیمانکاران و سایر فعالان این صنعت را پوشش می‌دهد.

سابقه تیک‌سازه به سال ۱۳۸۱ و تأسیس مجموعه «ابتکار سازه» بازمی‌گردد. این مجموعه فعالیت خود را با تجهیزات تخریب و حفاری آغاز کرد و به‌تدریج، خدماتی مانند کاشت میلگرد، مقاوم‌سازی، اجرای FRP و فورجینگ را به حوزه فعالیت خود افزود. در سال ۱۳۹۶ نیز با تغییر هویت برند به تیک‌ سازه، فروشگاه اینترنتی مجموعه با هدف توسعه دسترسی مشتریان به محصولات تخصصی راه‌اندازی شد.

امروز تیک‌ سازه در کنار ارائه خدمات اجرایی، تأمین چسب‌های تخصصی، مصالح ساختمانی، محصولات مقاوم‌سازی، رنگ و رزین، دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز پروژه‌ها توانسته در پروژه های بزرگ و کوچک ساخت و ساز جایگاهی تخصصی پیدا کند.

خدمات تخصصی تیک‌ سازه در صنعت ساختمان

تیک‌ سازه علاوه بر واردات و فروش دست اول محصولات و تجهیزات حوزه ساختمانی؛ انواع خدمات توسعه، مقاوم سازی و… را نیز در زمینه ساخت و ساز با تیم های مجرب و متخصص در سراسر کشور ارائه میدهد.

مهم‌ترین خدمات این مجموعه عبارت‌اند از:

اجرای کاشت میلگرد: ایجاد اتصالات جدید به بتن موجود با توجه به الزامات طراحی و شرایط اجرایی پروژه.

مقاوم‌سازی سازه: اجرای راهکارهای تخصصی برای تقویت و بهسازی سازه‌های موجود.

اجرای FRP: تقویت اجزای سازه‌ای با استفاده از سامانه‌های کامپوزیتی متناسب با نیاز پروژه.

فورجینگ میلگرد: اتصال میلگردها به روش جوشکاری فشاری.

تخریب بتن: اجرای عملیات مرتبط با تخریب و حفاری در پروژه‌های ساختمانی.

کوپلینگ میلگرد: اجرای خدمات فورجینگ میلگرد با متخصصان با تجربه

تجربه اجرایی در این حوزه‌ها، در کنار شناخت محصولات و تجهیزات مورد نیاز هر روش، بخشی از پشتوانه تخصصی تیک‌ سازه را شکل می‌دهد. این مجموعه توانسته با کار در پروژه های بزرگی چون فولاد اصفهان، ایران خودرو و… تخصص و اعتبار خود را بیش از پیش در این حوزه ثابت کند.

تأمین چسب کاشت میلگرد، چسب صنعتی و محصولات تخصصی ساختمان

تأمین چسب‌های تخصصی، به‌ویژه چسب کاشت میلگرد، یکی از اصلی ترین فعالیت‌های تیک‌ سازه است. این مجموعه با عرضه محصولات برندهای معتبر داخلی و خارجی چون فیشر، هیلتی، آبادگران و… امکان بررسی و تهیه انواع چسب‌های موردنیاز پروژه‌های ساختمانی و صنعتی را فراهم کرده است. تنوع محصولات در حوزه چسب‌های ساختمانی به مهندسان و مجریان کمک می‌کند گزینه‌های مناسب را براساس نیاز پروژه تهیه کنند.

تامین محصولات مقاوم‌سازی و تجهیزات تخصصی ساختمان

این مجموعه در کنار خدمات اجرایی ساخت و ساز، محصولات و تجهیزات مرتبط با این سرویس‌ها را نیز تأمین می‌کند. این محصولات شامل مواد و ملزومات مقاوم‌سازی، اقلام موردنیاز اجرای FRP، دستگاه‌ها و تجهیزات تخریب و حفاری و سایر تجهیزات تخصصی ساختمانی هستند.

ارتباط میان خدمات و محصولات، امکان دسترسی به کالاهای مرتبط با نیازهای اجرایی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، مشتریان می‌توانند متناسب با نوع فعالیت خود، محصولات موردنیاز برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و عملیات تخصصی مورد نظر خود را از یک مجموعه و با هماهنگی بالا تهیه کنند.

رنگ، رزین و سایر مصالح ساختمانی در سبد محصولات تیک‌ سازه

سبد محصولات تیک‌ سازه به چسب‌ها و تجهیزات اجرایی محدود نمی‌شود. رنگ، رزین و سایر مصالح ساختمانی نیز از گروه‌های کالایی این مجموعه هستند که نیازهای متنوع پروژه‌های ساختمانی و صنعتی را پوشش می‌دهند.

تأمین بی‌واسطه، خرید عمده و جزئی + ضمانت اصالت کالا

تیک‌ سازه با همکاری با برندهای معتبر داخلی و خارجی و فعالیت در زمینه تامین مستقیم و واردات محصولات، نیازهای متنوع مشتریان را در حوزه کالاهای ساختمانی و صنعتی پوشش می‌دهد. تأمین بی‌واسطه محصولات، امکان خرید عمده و جزئی به همراه ضمانت اصالت کالا و ارائه مشاوره حرفه ای به مشتریان؛ از ویژگی‌های مهم این مجموعه است. تیک سازه تلاش می‌کند با فراهم‌کردن دسترسی به محصولات معتبر و متنوع، مسیر تهیه کالاهای موردنیاز مهندسان، پیمانکاران و مجریان پروژه‌ها را ساده‌تر کند.

تمامی محصولات عرضه‌شده در تیک سازه با ضمانت اصالت کالا ارائه می‌شوند؛ موضوعی که در خرید چسب‌های تخصصی، تجهیزات و سایر محصولات ساختمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

راه‌های ارتباطی با تیک سازه

سایت تیک سازه به نشانی https://tiksaze.com/ با پشتیبانی و مشاوره تخصصی در دسترس همه مجریان، پیمانکاران و فعالان حوزه ساخت و ساز قرار دارد.

علاوه بر امکان دریافت خدمات و خرید محصولات از طریق سایت این مجموعه، می‌توانید از طریق شماره های زیر با پشتیبانان تیک سازه در ارتباط باشید:

شماره تماس - دفتر تهران : ۰۲۱۲۸۴۲۲۰۳۵

شماره تماس - دفتر اصفهان: ۰۳۱۳۷۴۴۴۲۰۰

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