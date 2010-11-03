به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "لی میونگ باک" امروز چهارشنبه با تاکید بر ایجاد تغییرات در کره شمالی گفت: در صورت پیوستن کره شمالی به جامعه بین الملل، پیونگ یانگ کمک های بسیاری را دریافت می کند.

وی در یک کنفرانس خبری یک هفته پیش از برگزاری نشست گروه 20 به خبرنگاران گفت: کره شمالی کشوری فقیر است و در صورت پیوستن به جامعه بین المللی کمک های اقتصادی دریافت می کند.

لی میونگ باک افزود: اگر کره شمالی الگوی اقتصادی چین را دنبال کند و تمایل خود را برای پیوستن به جامعه بین الملل نشان دهد، کره جنوبی حاضر به اعطای کمک اقتصادی به همسایه شمالی خود خواهد بود و این موضوع بستگی به مقامات پیونگ یانگ دارد.

بر اساس این گزارش طرح ابتکاری رئیس جمهوری کره جنوبی و تاکید وی برای بازگرداندن کره شمالی بر سر میز مذاکرات شش جانبه در ازای همکاریهای اقتصادی در شبه جزیره کره است که همین موضوع باعث برانگیخته شدن خشم مقامات کره شمالی شده است.

قرار است که نشست سران گروه 20 یازدهم و دوازدهم نوامبر در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شود و احتمال می رود که بازگرداندن کره شمالی بر سر میز مذاکرات شش جانبه و بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای فقر و غنی از موضوعات قابل بحث در این نشست باشد.

در همین حال "هیلاری کلینتون" در جریان گفتگوها در حاشیه نشست رهبران کشورهای شرق آسیا در هانوی پایتخت ویتنام تاکید کرد که پکن، پیوینگ یانگ را برای هموار کردن راه نشست گروه 20 در کره جنوبی و بهبود روابط با سئول تحت فشار قرار می دهد.