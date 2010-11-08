مشارکت 3 بانک برای احیای بافت فرسوده/ ایجاد خط ویژه اعتباری بافت فرسوده

محمد آئینی در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ دستور وزیر مسکن و شهرسازی برای استفاده 30 هزار واحد مسکونی از خط اعتباری مسکن مهر که از آذرماه سال گذشته آغاز شده است، گفت: 30 هزار واحد مذکور به بانک معرفی شده و در دو بخش تسهیلات خود را دریافت کرده اند.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی حدود 50 درصد از تسهیلات بخش سوم و آخر خود را دریافت کردند، افزود: با پرداخت بخش سوم تسهیلات به 15 هزار واحد مسکونی پرونده سال 88 حدود 30 هزار واحد مسکونی مسکن مهر بسته می‌شود.

وی از اختصاص یک خط اعتباری جدید برای 50 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده خبرداد و تصریح کرد: تاکنون حدود 35 هزار واحد از این تعداد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند و 15 هزار واحد هم قسط اول خود را دریافت کرده اند.

آئینی، بانک عامل را صرفا بانک مسکن ذکر کرد و با اشاره به توافقات به عمل آمده با بانکهای رفاه و ملی، گفت: بانک ملی پرداخت تسهیلات به 6 هزار واحد در بافت فرسوده را متقبل و این موضوع به مدیریت استانی ابلاغ شده، بنابراین پرداخت تسهیلات به برخی از واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده چند استان در دستور کار قرار گرفته است.

آئینی از پذیرش ارائه تسهیلات به حدود 2 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده توسط بانک رفاه خبرداد و گفت: اینکه این بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده همکاری داشته باشند، فضا را برای کارهای بیشتر باز می کند و باعث می شود که سایر بانکها هم در بخش پرداخت تسهیلات در این زمینه فعال شوند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به بافتهای فرسوده در سراسر کشور انجام می شود، اظهارداشت: بافت فرسوده 424 شهر تعیین و پروانه نوسازی آنها صادر شده است. با توجه به مزیتهای اقتصادی بافتهای فرسوده، قصد داریم که سایر سیاستهای وزارت مسکن را هم به سمت بافتهای فرسوده جهت دهیم تا علاوه بر تامین مالی مسکن مهر بافتهای فرسوده نیز نوسازی شوند.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از افزایش احداث بافتهای فرسوده در مسکن مهر هر سال نسبت به سال قبل از آن خبرداد و عنوان کرد: سال گذشته نوسازی و احیای 30 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده در سراسر کشور در بخش مسکن مهر در دستور کار قرار داشت که امسال به 50 هزار واحد رسید و این تعداد در سال آینده به 150 هزار واحد افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه از محل تسهیلات مسکن مهر علاوه بر تامین مسکن مورد نیاز مردم، بافتهای فرسوده نوسازی می شوند، نرخ سود تسهیلات مذکور را در تهران در صورت ارائه فرم (ج) که همان مسکن مهر است، 9 درصد، در مراکز استانها 7 درصد و در سایر شهرستانها 4 درصد ذکر کرد.

آئینی افزود: در صورت عدم ارائه فرم (ج) در بافت فرسوده نرخ 12 درصد اعمال می شود که البته این نرخ حدود 18 درصد بوده که با اختصاص 6 درصد یارانه به 12 درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال حدود 440 هزار واحد مسکونی مسکن مهر بر اساس گزارش وزیر مسکن و شهرسازی تحویل خواهد شد، افزود: تاکنون 140 هزار واحد مسکونی مسکن مهر تحویل شده و حدود 10 هزار واحد آن در بافت فرسوده در شهرهایی که مسکن مهر در آنها احداث می شود، بوده است و به تناسب افتتاح پروژه ها افتتاح و به مردم تحویل می شود.