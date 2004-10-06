جهاد دانشگاهي با همكاري معاونت دانشجويي دانشگاه تهران، مركز آموزشي و فرهنگي در بم تاسيس مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس رحيميان افزود: جشنواره فرهنگي دانشجويي نخل هاي اميد با ابتكار جهاد دانشگاهي واحد تهران برگزار مي شود. اين جشنواره به همت دانشجويان دانشگاه ها و با اهداف مختلفي برگزار مي شود. در اين جشنواره قصد داريم ياد بم را زنده نگه داريم و نسبت به هموطنان بمي اداي دين كنيم.

وي تصريح كرد: هشدار به مسئولان و دست اندركاران امور كشور و مشخص شدن آمادگي ارگان ها در مواقع بروز حوادث مشابه زلزله بم از ديگر اهداف اين جشنواره است. ضمن اينكه از مسئولان خواسته مي شود تا نسبت به اقدامات صورت گرفته در بم گزارش هايي را ارائه كنند. جلسه پرسش و پاسخ با حضور سعيدي كيا رئيس ستاد بازسازي بم در روز بيست و پنج مهر و مهندس مقيمي معاون عمراني وزير كشور در نوزدهم مهر از جمله اين مراسم است.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي افزود: نمايشگاه بام شكسته بم از برنامه هاي جذاب اين جشنواره است. اين نمايشگاه كه با همكاري اداره كل تبليغات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي برگزار مي شود از روز 18 مهر آغاز مي شود. با توجه به جذابيت نمايشگاه بام شكسته بم، اين نمايشگاه 25 آبان نيز در مقر سازمان ملل نيز برپا مي شود.

وي در ادامه گفت: سلسله نشست هاي علمي تخصصي با موضوعات مديريت بحران، مسائل روانشناختي و جامعه شناختي مربوط به زلزله، مباحث اعتقادي و كلاني مربوط به زلزله و بلاياي طبيعي و ... نيز در حاشيه اين جشنواره برگزار مي شود. همچنين كارگاه هاي آموزشي زنده يابي، كمك هاي اوليه، علائم حيات و ... نيز برگزار خواهد شد كه علاقه مندان به شركت در اين كارگاه ها مي توانند با مراجعه به دبيرخانه جشنواره براي شركت در اين كارگاه ها اقدام كنند.

مهندس رحيميان افزود: برگزاري شب شعر با حضور شاعران جوان و معاصر، برگزاري محفل قرآني، نمايشگاه فيلم و عكس، برگزاري كنسرت موسيقي و برپايي بازارچه خيريه از جمله برنامه هاي ديگر اين جشنواره است. همچنين يكسري اردوهاي دانشجويي به مقصد بم نيز برگزار مي شود كه دانشجويان دانشگاه ها با توجه به رشته تحصيليشان به بم اعزام مي شوند و براي دانش آموزان بمي كلاس هاي آموزشي برگزار مي كنند.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي تصريح كرد: جهاد دانشگاهي قصد دارد با كمك معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه تهران يك مركز آموزشي فرهنگي براي دانشجويان و جوانان بمي در بم تاسيس كند.

وي گفت: بخش ديگري از جشنواره به نمايشگاه عملكرد سازمان ها و نهادها در فاجعه بم اختصاص دارد. جمعيت هلال احمر، بنياد مسكن انقلابّ وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي حضورشان در اين نمايشگاه قطعي شده است و احتمال حضور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و كميته امداد امام خميني نيز وجود دارد.

مهندس رحيميان افزود: بخش ديگري از جشنواره برگزاري مسابقه ادبي و هنري با موضوع بم است كه فراخوان آن به زودي منتشر مي شود. اين مسابقه در بخش هاي داستان، شعر، خاطره، خوشنويسي، عكس و فيلم كوتاه برگزار مي شود. علاوه بر دانشجويان ديگر علاقه مندان نيز مي توانند در اين مسابقه شركت داشته باشند. دانشجويان مي توانند آثا خود را حداكثر تا 30 آبان به دبيرخانه جشنواره (دانشگاه تهران، جنب باشگاه دانشجويان، دبيرخانه جشنواره فرهنگي دانشجويي بم، نخل هاي اميد) ارسال كنند. از آثار رسيده نمايشگاهي برگزار خواهد شد.

جشنواره نخل هاي اميد توسط جهاد دانشگاهي واحد تهران و با مشاركت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دفتر مركزي، معاونت دانشجويي دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران، معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، وزارت علوم،تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، جمعيت هلال احمر، استانداري كرمان، ستاد حوادث غير مترقبه، وزارت جهاد كشاورزي و جمعيت كاهش خطرات زلزله از 19 مهر تا 5 دي برگزار مي شود.