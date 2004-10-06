چيدمان سي هزار موز





تصوير مجسمه 30000 موز در برابر نشنال گالري لندن

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر" به نقل از سايت " اخبار 24 ساعته موزه ها" ، دووگ فيشبون راس ساعت 9 سه شنبه 14 مهر باتخليه 30000 عدد موزه تازه در برابر نشنال گالري لندن جديد ترين اثر هنري خود را خلق كرد .



اين اولين بار نيست كه اين هنرمند با انباشت توده اي موز در برابر يك گالري مهم هنري ، اثر خود درا خلق مي كند بلكه در سال 2002 نيز اثر مشابهي را در نيويورك خلق كرده بود .



اين هنرمند اين بار در اجراي اثر چيدمان خود القاي نوعي مفهوم صعود را در نظر داشته و براي شكل دادن به انباشت موز خود از يك آرماتور چوبي در داخل توده موز سود برده است .



مسئولان نشنال گالري معتقدند اين اثر نحوه ارتباط و پيوند لندني ها با محيط زندگي خود را تا زمان برپايي دگرگون مي كند .

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر" ، اجراي اين گونه چيدمان ها و انباشت ها ، در دسته اي از هنرهاي مفهومي به نام لند آرت طبقه بندي مي شوند . در ايران با وجود حمايت ضمني موجود براي رواج هنرهاي مفهومي كه شاهد آن برپايي سه دوره نمايشگاه هنر مفهومي است ، به دليل مراحل طولاني و مجوز هاي متعدد مورد نياز از نهادها و ارگانهاي مختلف همانند شهرداري ، نيروي انتظامي و ... اجراي لند آرت هنوز چندان متداول نيست و جز تعداد انگشت شماري اثر هنري از جمله " اثر سر شماري " كه در محل مجتمع آتي ساز انجام شد شاهد اجراي آثاري از اين دست نيستيم .