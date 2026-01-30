پورسان: ۲ نفر بر اثر گازگرفتگی در لوندویل جان باختند

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷:۰۷ امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن با سه مصدوم در محدوده لوندویل، حدفاصل قره‌سو و ویزنه در ساحل کادوس، به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، آمبولانس‌های اورژانس لوندویل و حویق به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: در این حادثه، یک مرد ۲۴ ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل شد.

پورسان با بیان اینکه متأسفانه دو نفر دیگر جان خود را از دست دادند، گفت: یک مرد ۴۵ ساله و یک زن ۳۰ ساله علیرغم حضور عوامل اورژانس، فاقد علائم حیاتی بودند و فوت آن‌ها با هماهنگی‌های لازم تأیید شد.

وی افزود: پیکر متوفیان برای طی مراحل قانونی تحویل عوامل نیروی انتظامی شد.