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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

یک فوتی و ۷ مصدوم در سانحه رانندگی محور رشتخوار به تربت حیدریه

یک فوتی و ۷ مصدوم در سانحه رانندگی محور رشتخوار به تربت حیدریه

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از یک فوتی و هفت مصدوم در برخورد دو خودروی سواری محور رشتخوار به تربت حیدریه خبر داد.

سید علی منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درپی اعلام مرکز EOC ساعت ۲۰:۲۵ مبنی بر تصادف خودروی سمند و پارس در کیلومتر ۱۸ محور رشتخوار به تربت حیدریه یک تیم از نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهید رسولی با خودروی تخصصی ست نجات و آمبولانس سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: این حادثه هفت مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت که نجاتگران در ابتدا نسبت به تثبیت و ایمن سازی صحنه سانحه اقدام و پس از رهاسازی و انجام اقدامات پیش بیمارستانی، یک مصدوم توسط عوامل هلال احمر و شش مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6735480

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