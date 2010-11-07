سامانه ثبت حوادث در شهرداری یزد راه‌ اندازی شد

مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: سیستم جامع مکانیزه ثبت حوادث و آموزش آتش ‌نشانی متشکل از بخش ‌های ثبت اطلاعات مربوط به حوادث، سامانه مکان ‌نما و مسیریاب خودکار و آموزش است که قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به خدمات مربوطه و دریافت گزارشات آماری مورد نیاز از اطلاعات سیستم را نیز دارد.

وی افزود: یکی از ویژگی ‌های منحصر به فرد این سامانه، کاربرد GIS در مسیریابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی است که با توجه گستردگی شهر یزد و ضرورت امر امدادرسانی به موقع و سریع، مسیریابی بین ایستگاه‌های آتش‌ نشانی و نقاطی که حادثه در آنها رخ داده است از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

فعالی در ادامه تعیین بهترین و کوتاه‌ترین مسیر بین یک ایستگاه آتش‌نشانی و محل حادثه را از کاربردهای فرآیند مسیریابی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: این امر کاهش هزینه‌های مالی، کاهش ترافیک درون شهری، افزایش سرعت در امر امدادرسانی و ... را نیز به همراه داشته و منجر به تهیه نقشه منطقه‌بندی و بهینه کردن خدمات‌رسانی ایستگاه‌های آتش نشانی در وضعیت موجود خواهد شد.

فعالی بیان داشت: این سامانه با استفاده از Caller ID موجود در مرکز آتش‌نشانی، شماره تلفن فرد تماس گیرنده را نمایش داده و با استفاده از اطلاعات موجود در بانک شماره تلفن‌ها و اتصال آن به اشخاص و مکان‌ها، موقعیت مکانی تماس گیرنده را بر روی نقشه مشخص می‌کند.

وی عنوان کرد: از این طریق از هرگونه خطا و اشتباه در مسیریابی جلوگیری شده و جانمایی محل حادثه بر روی نقشه به حداقل زمان کاهش خواهد یافت.