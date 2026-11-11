به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نرخ‌های اعلام‌شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان می‌دهد قیمت حواله بیشتر ارزهای مورد بررسی در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

بر اساس این نرخ‌ها، قیمت حواله دلار آمریکا از یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۶۲۰ ریال در روز سه‌شنبه به یک میلیون و ۹۰۹ هزار و ۴۳۶ ریال رسید. به این ترتیب، دلار در یک روز ۳۸۱۶ ریال افزایش قیمت داشت.

در مقابل، یورو تنها ارز این فهرست بود که با کاهش نرخ مواجه شد. قیمت حواله این ارز از ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۴۲ ریال در روز گذشته به ۲ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۹۷ ریال رسید که نشان‌دهنده افت ۵۵۴۵ ریالی است.

درهم امارات نیز با افزایش ۱۰۳۸ ریالی، از ۵۱۸ هزار و ۸۹۰ ریال به ۵۱۹ هزار و ۹۲۸ ریال رسید.

نرخ حواله یوآن چین با رشد ۴۹۰ ریالی به ۲۸۶ هزار و ۲۰ ریال رسید و روبل روسیه نیز با افزایش ۱۱۱ ریالی، رقم ۲۳ هزار و ۱۳۱ ریال را ثبت کرد.

مقایسه نرخ‌ها نشان می‌دهد روبل روسیه با رشد حدود ۰.۴۸ درصدی بیشترین افزایش نسبی را در میان ارزهای بررسی‌شده داشته است. پس از آن دلار و درهم با رشد حدود ۰.۲۰ درصدی قرار دارند.

در مجموع، معاملات روز چهارشنبه مرکز مبادله با افزایش نرخ چهار ارز و کاهش قیمت یورو همراه بود؛ روندی که نشان‌دهنده حرکت ناهمگون ارزها در بازار حواله است.