به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کرامر در این باره به نشریه پولیتیکو گفت: خطر باج‌گیری آن‌قدر زیاد است که در مورد موضوع حساسی مثل تراشه‌های انویدیا، فکر می کنم باید او برکنار شود.

وی در ادامه افزود: اگر بدترین کاری که او در زندگی واقعی انجام داده خیانت با این زن باشد که ممکن است یک جاسوس چینی باشد یا نباشد، همین هم کافی است زیرا هر موضوع دیگری که اتفاق افتاده باشد را ما نمی دانیم. به نظر من این یک تهدید امنیتی محسوب می‌شود.

پس از آنکه نشریه نیویورک تایمز خیانت او با یک زن تاجر مشکوک به جاسوسی برای چین را فاش کرد، این مدیر ارشد اجرایی با تحقیقات از سوی هیئت مدیره شرکت انویدیا روبرو شد. از سوی دیگر اف بی آی نیز مشغول تحقیق درباره رابطه هوانگ با این زن است.

وزیر امورخارجه چین این اتهامات را بی اساس خواند. انویدیا اعلام کرد هیئت مدیره آن هیچ دلیلی برای به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا یا افشای اسرار شرکتی ندارند و هوانگ به همکاری درباره یک بررسی داخلی نیز متعهد است.

مدیر ارشد اجرایی انویدیا یکی از نزدیک ترین هم پیمانان دونالد ترامپ در سیلیکون ولی به شمار می رود. او طی دو سال گذشته بارها از برنامه دولت ترامپ پشتیبانی کرده و به طور مداوم در واشنگتن حضور داشت زیرا انویدیا به دنبال فروش تراشه های پیشرفته به بازار چین بود.

در این میان حزب دموکرات خواستار محدودیت های بیشتر بر صادرات به چین هستند.