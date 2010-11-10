ذبح و حمل دام در عید قربان رایگان است

حمید رمضانی در این رابطه به خبرنگار مهر دربجنورد گفت: اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی در نظر دارد با این حرکت، با حفظ سنتها و فرهنگهای مرسوم در عید قربان که ذبح دام یکی از آنهاست از ابتلای احتمالی مردم به بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و همچنین توزیع گوشت آلوده و غیر بهداشتی در استان جلوگیری کند.

وی با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی و مهمتر از آن کسب اطمینان از سالم بودن دام قبل و بعد از ذبح افزود: 9 کشتار گاه در استان خراسان شمالی از ابتدای روز عید قربان تا پایان وقتی که مردم برای ذبح دام حضور داشته باشند، عملیات ذبح دام، جمع آوری پوست و حمل گوشت توسط خودروهای سردخانه دار را به صورت رایگان برای تمامی شهروندان انجام خواهند داد.



رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان شمالی نیز به خبرنگار مهر گفت: بیش از 50 درصد بیماریهای عفونی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که برای تشخیص و مقابله با این بیماریها باید قبل از ذبح دام را بازرسی کرد.



علی اکبر دلیر صحرایی با اعلام اینکه در هفت ماهه امسال بالغ بر 13 تن گوشت دام بیمار در کشتارگاه های استان حذف شد، خاطر نشان کرد: سال گذشته در عید قربان یک هزار و 585 راس دام زنده قبل و یک هزار و 234 راس نیز پس از کشتار و در کشتارگاه های خراسان شمالی بازرسی شد که از این میزان 85 کیلوگرم گوشت و تعداد 194 کبد و ریه غیر بهداشتی معدوم شد.



دلیر صحرایی با تاکید بر ذبح دام در کشتار گاهها و تحت نظارت کارشناسان و بازرسان اداره کل دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی افزود: 97 اکیپ از بازرسان بهداشتی دامپزشکی ساماندهی و تجهیز شده اند تا در عید سعید قربان بر کشتار و ذبح دام در سطح استان نظارت داشته باشند.



وی گفت: کارشناسان بهداشت نیز در روستاها عملیات بازرسی قبل و بعد از کشتار دام را انجام خواهند داد.



رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان شمالی پیش بینی محل عرضه دام، ضد عفونی محلهای عرضه دام پس از مراسم قربانی،‌ نشانه گذاری دام زنده سالم پس از بازرسی کارشناسان دامپزشکی، اعزام بازرسان بهداشتی به مناطق روستایی مرزی را از جمله اقدامات انجام شده این اداره کل به مناسبت عید قربان ذکر کرد.