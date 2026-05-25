به گزارش خبرنگار مهر، حمید رمضانی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت عید قربان که در سالن‌ جلسات اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در روز عید قربان تمامی کشتارگاه‌ها از ساعات اولیه صبح فعال خواهند بود و ۱۱ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وی با اشاره به افزایش میزان کشتار دام در عید قربان افزود: روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ رأس دام سبک و ۲۵ تا ۳۰ رأس دام سنگین در خراسان شمالی کشتار می‌شود که این آمار در عید قربان تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی با تأکید بر انجام کشتار در محل‌های مجاز گفت: در استان هشت کشتارگاه فعال وجود دارد و شهروندان برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، کشتار دام را فقط در کشتارگاه‌ها انجام دهند.

وی ادامه داد: دامپزشکی حلقه‌ای مؤثر در کنار دستگاه‌هایی همچون علوم پزشکی، محیط زیست و نیروی انتظامی برای ارائه خدمات بهتر در ایام عید قربان است.

رمضانی با اشاره به ارتقای آگاهی عمومی در زمینه رعایت نکات بهداشتی تصریح کرد: مردم نسبت به مخاطرات ناشی از ذبح غیربهداشتی دام آگاه‌تر شده‌اند و توصیه‌های بهداشتی پس از ذبح را جدی می‌گیرند.

وی یادآور شد: طی سال گذشته ۴۷ هزار تن فرآورده گوشتی در سطح خراسان شمالی تولید شد که ۵۸ درصد آن مربوط به گوشت سفید و ۴۲ درصد مربوط به گوشت قرمز بوده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: مصرف گوشت قرمز در استان ۲۵ درصد است و ۷۵ درصد تولیدات این بخش به صورت خام‌فروشی خارج می‌شود.